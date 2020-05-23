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Гаряче! Тіна Кароль блиснула апетитним бюстом у пікантній фотосесії без білизни

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Співачка викликала фурор в мережі жарким чорно-білим кадром

Тіна Кароль повернулася в Instagram після деякої перерви і не втомлюється розбурхувати уяву шанувальників - поп-діва публікує ну дуже відверті і жаркі кадри! Раніше співачка вже показувала фото в розстебнутому піджаку, а на новому знімку вона відображена в білій чоловічій сорочці. Ймовірно, все це кадри з нової пікантній фотосесії, які зірка в своїй улюбленій манері викладає по одному.

На чуттєвому чорно-білому фото Тіна позує без нижньої білизни - в одній лише розстебнутій сорочці, при цьому пікантні місця артистка прикрила руками і задумливо дивиться в бік, відкривши губи.

Відвертий образ доповнює макіяж з акцентом на очі і красиво укладене локонами волосся.

Раніше артиска показувала портретний кадр з цієї фотосесії.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Від знімка так і віє сексуальною енергією, що передалося і підписникам співачки. Деякі фолловери насилу знайшли слова, щоб висловити свій захват від гарячого фото Кароль! В коментарях вони закликають викликати пожежних і захоплюються красою і сексапільністю Тіни.

  • Вогнище
  • Ти ж наша красуня, я не можууууу
  • Аж жарко стало
  • Як же ми скучили
  • Королева
  • найкрасивіша
  • Уфффф, як палко і дуууже красиво
  • Горячоооо
  • Нереальна красуня
  • Богиняяя!!!!
  • Тушкуйте мене
  • Все, вбила мене своєю обалденностью
  • у мене дар мови пропав
  • Просто *ах яка жінка...* і * хто створив тебе таку...*
  • Слів немає, одні емоції. Красива

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Потап чесно висловився про роман Тіни Кароль і Дана Балана.

Автор: Марта Нікітко

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