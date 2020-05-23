Гаряче! Тіна Кароль блиснула апетитним бюстом у пікантній фотосесії без білизни

Співачка викликала фурор в мережі жарким чорно-білим кадром
Тіна Кароль повернулася в Instagram після деякої перерви і не втомлюється розбурхувати уяву шанувальників - поп-діва публікує ну дуже відверті і жаркі кадри! Раніше співачка вже показувала фото в розстебнутому піджаку, а на новому знімку вона відображена в білій чоловічій сорочці. Ймовірно, все це кадри з нової пікантній фотосесії, які зірка в своїй улюбленій манері викладає по одному.
На чуттєвому чорно-білому фото Тіна позує без нижньої білизни - в одній лише розстебнутій сорочці, при цьому пікантні місця артистка прикрила руками і задумливо дивиться в бік, відкривши губи.
Відвертий образ доповнює макіяж з акцентом на очі і красиво укладене локонами волосся.
Раніше артиска показувала портретний кадр з цієї фотосесії.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Від знімка так і віє сексуальною енергією, що передалося і підписникам співачки. Деякі фолловери насилу знайшли слова, щоб висловити свій захват від гарячого фото Кароль! В коментарях вони закликають викликати пожежних і захоплюються красою і сексапільністю Тіни.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, раніше Потап чесно висловився про роман Тіни Кароль і Дана Балана.
Автор: Марта Нікітко