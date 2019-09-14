Очень горячо! Полуобнаженная блондинка из "ВИА Гры" позировала для мужского глянца

Участница популярной украинской группы "ВИА Гра" Эрика Герцег снялась в фотосессии для журнала MAXIM. Новые фотографии певица выложила на своей странице в Instagram.

Артистка заявила, что сейчас она выглядит совсем по-другому, чем три с половиной̆ года назад, когда у нее была первая фотосессия для этого глянца. При этом она отметила, что дело не только в тренировках.

Эрика Герцег снялась для MAXIM (фото: instagram.com/erikaherceg)

Герцег заявила, что она духовно преобразилась, многое осознала и приняла себя. Кроме того, она стала гораздо увереннее в себе.

Эрика Герцег снялась для MAXIM (фото: instagram.com/erikaherceg)

"Я поняла закон Вселенной: освободись от чего-то плохого, чтобы что-то хорошее получить. Так, например, я избавилась от всех вредных привычек – хотела чувствовать и выглядеть лучше", - отметила певица.

Эрика Герцег снялась для MAXIM (фото: instagram.com/erikaherceg)

Пользователи сети также прокомментировали ее фотографии.

Шикарная;

Офигеть, какая красивая;

Сексапильная, талантливая блондиночка!

Смело, но прятать такую красоту не надо;

Такое откровенное фото, но совсем не пошло. Красавица!

Самая красивая девушка! Любимка моя!

Красиво!

Идеальная;

Вот есть пошлятина, а есть красота. Ерика ты просто умничка. Вот когда есть, что-то нежное и красивое так, чтобы глаз радовал это и надо показывать. А это тот самый случай. Когда все есть.

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Экс-"ВИА Гра" кардинально сменила имидж и пожаловалась на провалы в памяти.

Ранее сообщалось о том, что бывшая солистка "золотого" состава группы "ВИА Гра" Анна Седокова обнажилась для журнала Playboy.