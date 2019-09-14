Очень горячо! Полуобнаженная блондинка из "ВИА Гры" позировала для мужского глянца

Эрика Герцег обнажилась для журнала MAXIM
Участница популярной украинской группы "ВИА Гра" Эрика Герцег снялась в фотосессии для журнала MAXIM. Новые фотографии певица выложила на своей странице в Instagram.
Артистка заявила, что сейчас она выглядит совсем по-другому, чем три с половиной̆ года назад, когда у нее была первая фотосессия для этого глянца. При этом она отметила, что дело не только в тренировках.
Эрика Герцег снялась для MAXIM (фото: instagram.com/erikaherceg)
Герцег заявила, что она духовно преобразилась, многое осознала и приняла себя. Кроме того, она стала гораздо увереннее в себе.
Эрика Герцег снялась для MAXIM (фото: instagram.com/erikaherceg)
"Я поняла закон Вселенной: освободись от чего-то плохого, чтобы что-то хорошее получить. Так, например, я избавилась от всех вредных привычек – хотела чувствовать и выглядеть лучше", - отметила певица.
Эрика Герцег снялась для MAXIM (фото: instagram.com/erikaherceg)
Пользователи сети также прокомментировали ее фотографии.
Скриншоты с Instagram
Напомним, что Экс-"ВИА Гра" кардинально сменила имидж и пожаловалась на провалы в памяти.
Ранее сообщалось о том, что бывшая солистка "золотого" состава группы "ВИА Гра" Анна Седокова обнажилась для журнала Playboy.