Горячие сестрички: Джиджи и Белла Хадид демонстрируют безупречные тела в откровенных купальниках

Сложно найти более популярных моделей, чем Джиджи и Белла Хадид. Сестры участвуют в самых лучших рекламных кампаниях и снимаются для известных глянцевых журналов. За последнее время они обе могут похвастаться немалыми успехами в работе. Джиджи стала лицом парфюма Wonderlust от Michael Kors, а также снялась в провокационной кампании Moschino. Белла представила новую коллекцию аксессуаров Michael Kors. К тому же младшая Хадид все еще является посланницей красоты Dior и рекламирует линию солнцезащитных очков Versace.

Джиджи в оранжевом бикини (фото: instagram.com/gigihadid)

При такой востребованности и загруженности найти время на отдых, да еще и совместный – задача не из легких. Но знаменитые красотки и тут преуспели. На днях 24-летняя Джиджи и 22-летняя Белла отправились на греческий остров Миконос. Впрочем, причина для такого вояжа есть – там решила отметить свой день рождения их сестра Алана. Девичья компания предполагает весь набор девичьих развлечений: загорать, купаться, наслаждаться коктейлями и делать массу фото "горячих" фото для многочисленных фолловеров.

Джиджи на отдыхе (фото: instagram.com/gigihadid)

Как Джиджи, так и Белла уже успели выложить в сеть массу кадров в купальниках. Старшая Хадид остановила свой выбор на ярко-оранжевом бикини. Фото в нем она опубликовала первое, причем весьма откровенное. Модель позирует, повернувшись спиной к камере, показывая миру свои бесконечные стройные ноги и упругие ягодицы. Затем она показала снимки в другом пляжном образе. Черный купальник с мелким белым принтом красавица дополнила свободного кроя голубой рубашкой. Еще одна важная деталь, которая присутствует практически на каждом фото – масса золотых украшений и подвесок.

Белла обожает откровенные фото (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла также по своему обыкновению опубликовала массу горячих фото. Она позирует в зеленом с голубыми и желтыми разводами купальнике необычного кроя с кольцами. А затем показала и фото в белом бикини с внушительными вырезами на бедрах, которое дополнила соломенной шляпкой и солнцезащитными очками. Такой лук подчеркнул роскошное тело юной модели и ее чувственность.

Отдых удался! (фото: instagram.com/bellahadid)

Кроме того, обе модели показали, как весело проводят время, наслаждаясь компанией друг друга. Что ж, они это заслужили!