Шлепанцы с носками и велосипедки: Джиджи Хадид в провокационном образе в Нью-Йорке

Джиджи Хадид (фото: instagram.com/gigihadid)

24-летняя супермодель демонстрирует трендовые вещи

Джиджи Хадид не раз называли модной иконой. И не зря: у девушки врожденное чутье к стильным образам и безупречный вкус. Поэтому она всегда знает, какие вещи нужно иметь в гардеробе, чтобы быть "на волне". И очередной выход старшей Хадид не стал исключением.

Джиджи в Нью-Йорке (фото: instagram.com/wardrobe.nyc, instagram.com/levis)

На днях она посетила презентацию совместной джинсовой линии от Levi's и Wardrobe.NYC. Туда модель пришла в молодежном, слегка вызывающем образе, который полон неоднозначных деталей. Джиджи надела черные велосипедки, белую свободную футболку, заправленную в них, джинсовую рубашку, а сверху – куртку. На ногах у нее красовались биркенштоки, которые она обула с высокими черными носками. Дополняли образ золотистые крупные цепочки, серьги (к слову, разные в левом и правом ухе), небольшая сумочка, а также одна из любимых всеми девушками причесок вот уже несколько лет – луковка.

Девушка обожает примерять самые немыслимые образы (фото: instagram.com/wardrobe.nyc, instagram.com/levis)

Нужно отметить, что выглядела Джиджи просто сногсшибательно! Тем самым подтвердив, что не зря стала в столь юном возрасте одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире. Ведь она может выгодно преподнести любой наряд.

Модель на съемках рекламной кампании нового аромата (фото: instagram.com/michaelkors)

К слову, недавно она посетила еще одну презентацию, где блеснула безупречным образом. Недавно девушка стала лицом нового аромата от Michael Kors – парфюм Wonderlust вдохновлен райскими островами, беззаботной летней атмосферой и побегом от городской суеты.

Джиджи на презентации парфюма (видео: instagram.com/michaelkors)

На ивент, посвященный запуску новинки, Джиджи пришла в роскошном бежевом платье в бельевом стиле с отделкой из перьев. В руках она держала очаровательную сумочку в виде ракушки с деревянной ручкой. Завешающий штрих – высокая прическа с косой на одну сторону, множество аксессуаров и макияж в нюдовых тонах. Девушка была в приподнятом настроении, много фотографировалась и веселилась, наслаждаясь вниманием.

Новый аромат точно будет иметь успех! (фото: instagram.com/michaelkors)

Не меньше внимания приковала к себе и младшая сестра Джиджи – Белла. 22-летняя модель продолжает волновать сеть пикантными образами. Она обожает демонстрировать свою чувственность и сексуальность с помощью откровенных нарядов, а глянцевые издания и бренды только рады этому.