Неожиданно! Белла Хадид удивила кардинальной сменой стиля

Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Знаменитая модель предстала в новом образе

Белла Хадид, которую все привыкли видеть исключительно жгучей брюнеткой, уже не раз удивляла многочисленных фанатов кардинальной сменой прически. Весной она объявила, что возвращается к своему привычному светло-русому оттенку, ближе к блонду. По словам модели, темные волосы ей навязала индустрия. Агенты девушки и ее сестры хотели видеть их в разных стилях. Сегодня и Джиджи, и Белла достигли небывалых высот в карьере и могут позволить себе не подчиняться чужим правилам.

Недавно Белла вернулась к натуральному светлому оттенку (фото: instagram.com/bellahadid)

Тем не менее остановиться на одном оттенке для Беллы непросто, она слишком сильно любит эксперименты. Благо работа ей это позволяет. За последний месяц 22-летняя красотка успела побывать и платиновой блондинкой с короткими волосами, и вновь предстать в роли горячей брюнетки. А несколько часов показа нечто совершенно неожиданное. На опубликованных кадрах в микроблоге младшая Хадид предстала в образе, напоминающем Лилу из "Пятого элемента". То же короткое красно-рыжее каре, четкие графичные стрелки и приглушенного оттенка брови.

Новый необычный образ Беллы (фото: instagram.com/bellahadid)

На фото Белла отметила креативного директора по макияжу Dior Питера Филипса. Так что, скорее всего, съемка приурочена к запуску очередной новинки именитого дома. К слову, недавно популярная модель также показала несколько кадров с короткой прической в духе 90-х. Снимал ее известный фешн-фотограф Мерт Алас. Проект был создан для V Magazine. Так что Белла, известная любовью к стильным переменам, оторвалась по полной!

Белла любит эксперименты с волосами (фото: instagram.com/bellahadid)

Интересно, что старшая сестра Беллы Джиджи, напротив, чаще всего снимается в привычном для себя образе. Ее образ "бэби-долл" с пухлыми щечками и золотистыми волосами просто обожают дизайнеры и фотографы. Недавно девушка стала лицом нового аромата от американского бренда Michael Kors. Для фотосессии на берегу океана ей сделали роскошную "мокрую" укладку и чувственный макияж.

Джиджи Хадид и Майкл Корс на презентации (видео: instagram.com/MichaelKors)

Рекламная кампания вызвала шквал эмоций и положительные отзывы у критиков. Вчера, 16 июля, в Нью-Йорке прошла презентация парфюма, который наверняка ждет оглушительный успех.