"Горячая штучка": Гайтана поразила кардинальной сменой имиджа

Фото: Гайтана (instagram.com/gaitana_music)

Неожиданно для многих певица решила стать блондинкой

Украинская певица конголезского происхождения Гайтана решила, что весна - прекрасное время для перемен. Артистка решилась весьма кардинально сменить имидж, а результатами похвасталась на своей странице в Instagram.

Знаменитость предстала в весьма непривычном фанам образе - свои фирменные черные афро-кудри она обрезала короче и перекрасила в светлый цвет. На снимке Гайтана запечатлена в ультракоротком блестящем мини-платье. Сверху она набросила оранжевый пиджак, а также надела кроссовки ему в тон.

"А вы готовы к переменам ?;) Если да, начните с себя", - прокомментировала певица.

Фото: Гайтана (instagram.com/gaitana_music)

Артистка также опубликовала видеоролик в новом образе, в котором она играет с мячом на зеленой лужайке.

Видео: Гайтана (instagram.com/gaitana_music)

Обновленный образ Гайтаны очень понравился ее фолловерам - они оставили множество комплиментов, а также сравнили ее с Тиной Тернер.

"Tina Turner"

"Вауууу как Вам шикарно"

"Tina Turner is that u?))lol"

"Гайтана, а новий образ неймовірний!"

"Несподівано! гарний образ, не впізнати"

"Горячая штучка"

"Красивая"

"Дуже гарно"

"Агонь!!!"

"Очень классно!!!!"

Напомним, ранее маленькая дочка Гайтаны Николь-Сапфир дебютировала на подиуме.

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