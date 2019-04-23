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"Горячая штучка": Гайтана поразила кардинальной сменой имиджа

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.04.2019 - 11:28
"Горячая штучка": Гайтана поразила кардинальной сменой имиджа
Фото: Гайтана (instagram.com/gaitana_music)

Неожиданно для многих певица решила стать блондинкой

Украинская певица конголезского происхождения Гайтана решила, что весна - прекрасное время для перемен. Артистка решилась весьма кардинально сменить имидж, а результатами похвасталась на своей странице в Instagram.

Знаменитость предстала в весьма непривычном фанам образе - свои фирменные черные афро-кудри она обрезала короче и перекрасила в светлый цвет. На снимке Гайтана запечатлена в ультракоротком блестящем мини-платье. Сверху она набросила оранжевый пиджак, а также надела кроссовки ему в тон.

"А вы готовы к переменам ?;) Если да, начните с себя", - прокомментировала певица.

&quot;Горячая штучка&quot;: Гайтана поразила кардинальной сменой имиджа

Фото: Гайтана (instagram.com/gaitana_music)

Артистка также опубликовала видеоролик в новом образе, в котором она играет с мячом на зеленой лужайке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от GAITANA (@gaitanamusic)

Видео: Гайтана (instagram.com/gaitana_music)

Обновленный образ Гайтаны очень понравился ее фолловерам - они оставили множество комплиментов, а также сравнили ее с Тиной Тернер.

  • "Tina Turner"
  • "Вауууу как Вам шикарно"
  • "Tina Turner is that u?))lol"
  • "Гайтана, а новий образ неймовірний!"
  • "Несподівано! гарний образ, не впізнати"
  • "Горячая штучка"
  • "Красивая"
  • "Дуже гарно"
  • "Агонь!!!"
  • "Очень классно!!!!"

Напомним, ранее маленькая дочка Гайтаны Николь-Сапфир дебютировала на подиуме.

Мы также писали, что  Гайтана раздразнила поклонников пикантным фото в пиджаке с пайетками на голое тело.

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