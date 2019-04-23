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"Гаряча штучка": Гайтана вразила кардинальною зміною іміджу

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.04.2019 - 11:28
"Гаряча штучка": Гайтана вразила кардинальною зміною іміджу
Фото: Гайтана (instagram.com/gaitana_music)

Несподівано для багатьох співачка вирішила стати блондинкою

Українська співачка конголезького походження Гайтана вирішила, що весна - прекрасний час для змін. Артистка зважилася досить кардинально змінити імідж, а результатами похвалилася на своїй сторінці в Instagram.

Знаменитість постала в досить незвичному фанам образі - свої фірмові чорні афро-кучері вона обрізала коротше і перефарбувала в світлий колір. На знімку Гайтана відображена в ультракороткій блискуій міні-сукні. Зверху вона накинула помаранчевий піджак, а також взула кросівки йому в тон.

"А ви готові до змін ?;) Якщо так, почніть з себе", - прокоментувала співачка.

&quot;Гаряча штучка&quot;: Гайтана вразила кардинальною зміною іміджу

Фото: Гайтана (instagram.com/gaitana_music)

Артистка також опублікувала відеоролик в новому образі, в якому вона грає з м'ячем на зеленій галявині.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від GAITANA (@gaitanamusic)

Відео: Гайтана (instagram.com/gaitana_music)

Оновлений образ Гайтани дуже сподобався її фоловерам - вони залишили безліч компліментів, а також порівняли її з Тіною Тернер.

  • "Tina Turner"
  • "Вауууу як Вам шикарно"
  • "Tina Turner is that u?))lol"
  • "Гайтана, а новий образ неймовірний!"
  • "Несподівано! гарний образ, не впізнати"
  • "Гаряча штучка"
  • "Красива"
  • "Дуже гарно"
  • "Агонь!!!"
  • "Дуже класно!!!!"

Нагадаємо, раніше маленька донька Гайтани Ніколь-Сапфір дебютувала на подіумі.

Ми також писали, що Гайтана роздражнила шанувальників пікантним фото у піджаку з паєтками на голе тіло.

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