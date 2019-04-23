"Гаряча штучка": Гайтана вразила кардинальною зміною іміджу

Несподівано для багатьох співачка вирішила стати блондинкою
Українська співачка конголезького походження Гайтана вирішила, що весна - прекрасний час для змін. Артистка зважилася досить кардинально змінити імідж, а результатами похвалилася на своїй сторінці в Instagram.
Знаменитість постала в досить незвичному фанам образі - свої фірмові чорні афро-кучері вона обрізала коротше і перефарбувала в світлий колір. На знімку Гайтана відображена в ультракороткій блискуій міні-сукні. Зверху вона накинула помаранчевий піджак, а також взула кросівки йому в тон.
"А ви готові до змін ?;) Якщо так, почніть з себе", - прокоментувала співачка.
Фото: Гайтана (instagram.com/gaitana_music)
Артистка також опублікувала відеоролик в новому образі, в якому вона грає з м'ячем на зеленій галявині.
Відео: Гайтана (instagram.com/gaitana_music)
Оновлений образ Гайтани дуже сподобався її фоловерам - вони залишили безліч компліментів, а також порівняли її з Тіною Тернер.
Нагадаємо, раніше маленька донька Гайтани Ніколь-Сапфір дебютувала на подіумі.
Ми також писали, що Гайтана роздражнила шанувальників пікантним фото у піджаку з паєтками на голе тіло.