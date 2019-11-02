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Горячая! Приемная дочь Потапа устроила жаркий фотосет в белье

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Девушка засветила аппетитные формы

Падчерица Потапа и дочь Ирины Горовой, Наталья Горовая не прочь устроить горячий фотосет в бикини с мамой, ведь они выгладят, словно сестры и сумели выстроить близкие доверительные отношения. Но девушка не откажется от домашних фотосессий в белье – она с удовольствием демонстрирует результаты похудения, а недавно даже похвасталась растяжкой и впечатлила шпагатом. Теперь же девушка решила покорить подписчиков в Instagram горячим фотосетом в лифчике и трусиках.

Наталья набросила на верх стильный тренч нараспашку, дополнила соблазнительный образ трендовым головным убором – кепи и обула массивные ботинки. Вместо подписи она решила оставить строки хита Джамалы – "Крила", правда, кому они посвящены, предпочла умолчать.

"Чому ти обрав мене і цей дивний шлях зі мною…" - подписала горячие аматорские фото девушка. Она призналась, что сделала снимки с помощью таймера, сразу отметая все вопросы об авторстве пикантного фотосета.

Наталья Горовая (фото: instagram.com/natashka.gorovaya)

Комментаторы оценили фигуру падчерицы Потапа и не смогли оставить Наталью без комплиментов. На все лестные комментарии девушка ответила благодарностью.

Наталья Горовая (фото: instagram.com/natashka.gorovaya)

  • Какая секси
  • Наташа, зачем так красиво, сплошная эстетика
  • Красотка
  • Какая же ты красивая, прям налюбоваться не могу
  • Бомба
  • Ти просто супер
  • Красотка невероятная
  • Оу, горячая!

Скриншот комментариев

Напомним, что Потап отправился с Настей Каменских в Мексику. Пара регулярно балует поклонников яркими снимками с побережья океана.

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