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Столько позитива! Потап и Каменских в мини шортах очаровали яркими фото из Мексики

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.11.2019 - 10:56
Столько позитива! Потап и Каменских в мини шортах очаровали яркими фото из Мексики
Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com realpotap)

Артисты решили приобщиться к празднованию Хэллоуина

Потап и Настя Каменских не смогли отказать себе в удовольствии отправиться на каникулы в Мексику. Пара наслаждается местными экзотическими видами, релаксирует на пляже, много гуляет и любуется достопримечательностями Канкуна и окресностей, но и не забывает о регулярных занятиях спортом – утренние пробежки вошли у артистов в привычку. Ежедневно влюбленные "снабжают" поклонников новой порцией ярких и красочных снимков в Instagram, на котрых делятся своими эмоциями и впечатлениями от мексиканского отпуска.

Так, певица показала, в каком виде вышла на очередную утреннюю тренировку с мужем - короткие спортивные шорты лавандового оттенка черный топ, который позволил полюбоваться плоским животиком спортивной звезды, и полное отсутствие макияжа. Пока Настя позировала, Потап держал камеру и делал совместный снимок.

Столько позитива! Потап и Каменских в мини шортах очаровали яркими фото из Мексики

Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Позже продюсер опубликовал на своей странице яркое и "живое" фото с любимой женой. Пара позировала на фоне локации, украшенной специально ко Дню мертвых – так в Мексике называют Хэллоуин, который широко отмечают 1 ноября.

Столько позитива! Потап и Каменских в мини шортах очаровали яркими фото из Мексики

Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com realpotap)

Настя и Потап облачились в белые футболки, певица предпочла надеть короткие черные шорты, кепку и массивные белые кроссовки. Похоже, звезда прибывала в прекрасном настроении – она широко улыбалась, раскинув руки. Потап также демонстрировал расслабленный курортный образ.

Поклонники оценили насыщенный день пары и не смогли оставить Потапа и Настю без комплимента.

  • Какая пара красивая
  • Класс
  • Любимки
  • Какие вы суперские, от вас столько позитива! Новые песни и клипы ваши, умнички! Умеете отдыхать и пахать как пчелки!
  • Ну ти Потапа змінила! Супер
  • Вы такая милая пара
  • Красавичики

Скриншот комментариев

Судя по "сториз" влюбленных, они отправились в местный зоозаповедник, где посмотрели вблизи на экзотических розовых фламинго. Не обошлось и без снимка на лоне природы.

Столько позитива! Потап и Каменских в мини шортах очаровали яркими фото из Мексики

Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Ранее Настя Каменских соблазнила роскошным "видом сзади" на фоне зеленых пейзажей.

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