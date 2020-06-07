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Горячая Настя Каменских засветила экстремальное декольте на дерзком фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.06.2020 - 09:58
Горячая Настя Каменских засветила экстремальное декольте на дерзком фото
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица поделилась мощной мотивацией

Настя Каменских не боится провокативных снимков – она балует поклонников порой весьма откровенными кадрами. Хоть в последнее время горячих фото на странице певицы в Instagram в разы меньше, она умело интригует и мотивирует фанов всеми способами. Так, на новом солнечном и счастливом кадре певица демонстрирует глубокое декольте на камеру.

На артистке – кружевная прозрачная блузка-накидка, белоснежная майка с экстремальным декольте и массивные свисающие серьги в виде крупных цветков.

"Эмоции счастья - это то, что всегда наполняет нас изнутри. И каждый человек создает их для себя сам. Моменты с любимыми и близкими людьми всегда наполняют меня самыми прекрасными чувствами. Давайте жить так, чтобы хотелось вспоминать каждый свой день!" - поделилась мотивационным призывом она.

Горячая Настя Каменских засветила экстремальное декольте на дерзком фото

Фото: Настя Каменских показала декольте (instagram.com/kamenskux)

Поклонники дружно оценили горячий кадр со своей любимицей.

  • Какая кайфовая
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  • Какая солнечная и летняя
  • Шикарная девушка!
  • Красуня

Скриншот комментариев

Ранее Настя Каменских рассекретила свой дневной рацион и поделилась важными замечаниями касательно правильного питания. Так она подробно рассказала о каждом из приемов пищи и даже показала содержимое тарелки, а также раскрыла детали собственного питьевого режима и уточнила, как изменился ее рацион на карантине.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Настя Каменских
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