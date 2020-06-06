В кроп-топе и с цепочкой в носу: Настя Каменских кружит голову соблазнительным образом

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица подчеркнула пышный бюст откровенным нарядом

Настя Каменских долго и упорно работает над своей фигурой, и результат не может не радовать - певица может похвастаться подтянутыми и аппетитными формами. Недавно артистка подробно рассказала о своем рационе питания, который помогает ей оставаться в форме и не набирать лишнего. На новом снимке в своем Instagram звезда во всей красе продемонстрировала его эффект, показав фигуру в откровенном наряде.

Настя примерила бежевый костюм, состоящий из кроп-топа и юбки с высокой талией. Изюминкой сексапильного лука являются необычные украшения - колечко и цепочка в носу, а также массивный браслет на запястье. Завершают образ фирменные кудряшки артистки и макияж в нюдовых оттенках.

Каменских приняла эффектную позу и призывно смотрит в объектив.

"Namaste", - подписала кадр исполнительница.

Настя Каменских взволновала сеть откровенным образом (фото: instagram.com/kamenskux)

Подписчики принялись активно обсуждать пикантный лук Насти, не скупясь на комплименты.

Настя ты очень красивая! Я очень очень хочу быть похожей на тебя!!!!

Супер

Гарно

Настя ты огонь, Очень красиво с кольцом в носике!!!!!клевая

Печенька

Наша красотка

Хороша до неприличия!!!!

Настя ты самая красивая и позитивная девушка на этой планете

Как классною Очень радуете глаз. Доброго вам утра и дня Настя Каменская

Как всегда прекрасно NK

Огонь!

Скриншот комментариев

Ранее Настя Каменских сделала неожиданное признание о Потапе и его бьюти-ритуалах.

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Автор: Lite