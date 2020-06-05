Только польза: Настя Каменских рассекретила свой вкусный и сытный рацион для похудения

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица подробно рассказала, как питается

Настя Каменских охотно рассказывает поклонникам о комплексном подходе к похудению, питанию и уходу за собой. Она показывает, что делает для цветущего внешнего вида и поддержания стройности. Так, новый пост в Instagram артистка посвятила вопросу правильного питания.

Настя пила раньше 3 литра чистой воды в день, а сейчас – 1,5-2. "Просто нужно себя заставить, приучить и это будет вам в кайф. Сейчас у меня одна чашка кофе с миндальным или кокосовым молоком и одна чашка чая в день, все остальное – вода", - рассказала певица.

Она предпочитает дробное питание 4-5 раз в день – так можно не дать "разгуляться" чувству голода.

"На карантине у меня добавилось продуктов. Например, помидоры. Я раньше их не ела, потому что они вредные – тянут на себя воду и ты от них поправляешься. Томатные соки тоже беда. Но я добавила себе, потому что мне захотелось", - уточнила певица.

Фото: Настя Каменских показала свой завтрак (instagram.com/kamenskux)

Поже Настя решила подробно расписать схему питания. Она отметила, что перерыв между приема пищи составляет около 3 часов. "Так вырабатывается пищевая привычка и это влияет на скорость обмена веществ. Порции у меня всегда нормального размера", - уточнила певица.

⠀

На завтрак она предпочитает овсянку или овечий йогурт (без добавок)+ ягоды или фрукты и орехи по желанию.

⠀

Ее перекус – это, как правило, омлет (только из взбитых яиц бех молочки) с авокадо или огурцом. К зелени Настя добавляет рукколу, листья салата и базилик.



Фото: Настя Каменских продемонстрировала стройные формы (instagram.com/kamenskux)

"Обед. Он делится на три составляющие :

1.Варианты белка:

отварная куриная грудка

говяжий стейк на гриле

паровая куриная котлета

рыба (сибас, дорадо) на гриле

или морепродукты

2. Гарнир (гречка, бурый рис, киноа)

3. Салат из овощей на оливковом масле.

⠀

На ужин Настя ест мясо или птица, рыбу или морепродукты + зелееный салат (на оливковом масле). Второй перекус - 150 г творога жирностью 5% + чашка черного чая без сахара.

"На протяжении дня я позволяю себе одну чашку чая и одну чашку кофе с растительным (миндальным или кокосовым) молоком", - уточнила она.

Ранее Настя Каменских сделала признание о Потапе и его бьюти-ритуалах.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Lite