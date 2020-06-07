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Гаряча Настя Каменських засвітила екстремальне декольте на зухвалому фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.06.2020 - 09:58
Гаряча Настя Каменських засвітила екстремальне декольте на зухвалому фото
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка поділилася потужною мотивацією

Настя Каменських не боїться провокативних знімків – вона балує шанувальників деколи вельми відвертими кадрами. Хоч останнім часом гарячих фото на сторінці співачки в Instagram в рази менше, вона вміло інтригує і мотивує фаніввсіма способами. Так, на новому сонячному і щасливому кадрі співачка демонструє глибоке декольте на камеру.

На артистці – мереживна прозора блузка-накидка, білосніжна майка з екстремальним декольте і масивні звисаючі сережки у вигляді великих квіток.

"Емоції щастя - це те, що завжди наповнює нас зсередини. І кожна людина створює для себе сам. Моменти з коханими і близькими людьми завжди наповнюють мене самими прекрасними почуттями. Давайте жити так, щоб хотілося згадувати кожен свій день!" - поділилася мотиваційним закликом вона.

Гаряча Настя Каменських засвітила екстремальне декольте на зухвалому фото

Фото: Настя Каменських демонструє декольте (instagram.com/kamenskux)

Шанувальники дружно оцінили гарячий кадр зі своєю улюбленицею.

  • Яка кайфовая
  • Яка красуня
  • Красива
  • Яка сонячна і літня
  • Шикарна дівчина!
  • Красуня

Скріншот коментарів

Раніше Настя Каменських розсекретила свій денний раціон і поділилася важливими зауваженнями щодо правильного харчування. Так вона докладно розповіла про кожен з прийомів їжі і навіть показала вміст тарілки, а також розкрила деталі власного питного режиму і уточнила, як змінився її раціон на карантині.

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Автор: Lite

Теги Новини України Настя Каменських
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