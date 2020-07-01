Горячая мамочка: Эшли Грэм впечатлила стройной фигурой в леопардовом бикини

Эшли Грэм не переставала работать ни во время беременности, ни сразу после родов. 32-летней британской красавице, которая родила относительно недавно, удалось вернуться в форму легко и просто. Во-первых, она даже перед родами не пропускала ни дня тренировок, особый упор делая на йогу. А во-вторых, девушка давно нашла свое идеальное сочетание полезных продуктов и «вкусностей», которое позволяет ей радоваться жизни и при этом не набирать лишнее.

Эшли вновь в отличной форме (фото: instagram.com/ashleygraham)

Благодаря такому положению вещей она сразу могла принимать участие в откровенных съемках в компании мужа и сына. Также модель продолжает активно сотрудничать со многими брендами, рекламируя их новинки в своем блоге. Один из них – Marina Rinaldi. В этот раз она остановилась на длинном темно-синем плаще, который надела прямо на голое тело. Эшли позирует на фоне природы, поставив руку на колено. Таким образом, девушке удалось похвастаться своими заметно постройневшими ногами, а также талией, которую она подчеркнула тонким поясом. Волосы Грэм распустила, а макияж сделала легким и ненавязчивым.

К слову, Эшли обожает сама делать мейк-ап, порой устраивая для подписчиков настоящие мастер-классы. Так, во время карантина она предлагала девушкам краситься даже дома. Такие вечера, по мнению модели, не только спасали от скуки домашнего "заточения", но и привносили в пару свежие эмоции. Так, Грэм призналась, что для ее мужа – Джастина Эрвина – появление Эшли в вечернем образе, стало настоящим сюрпризом.

Эшли с мужем (фото: instagram.com/ashleygraham)

В сториз Эшли старается показывать и много кадров из настоящей жизни. Так, они с мужем вновь готовят фотосессию. Напомним, Джастин снимал свою любимую супругу с сыном для британского Harper’s Bazaar. В этот раз Эшли примерила леопардовое бикини, которое подчеркнуло не только ее пышные формы, но и заметно постройневшее тело. Судя по безупречному макияжу и стильной укладке, парочка готовит новую съемку для какого-либо глянца.