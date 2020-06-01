В откровенных образах и в компании сына: Эшли Грэм снялась для известного глянца

Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)

Модель украсила новую обложку

Эшли Грэм стала героиней нового номера британской версии популярного модного журнала Harper's Bazaar. На обложке молодая мама появилась в простом образе на фоне полей родной Небраски. Автором съемки, которая проходила на карантине, выступил муж знаменитой модели – Джастин Эрвин. «Окруженная золотыми полями ее детства в штате Небраска, Эшли Грэм, находящаяся на карантине, делится волнующими моментами личной проницательности и пишет письмо своему новорожденному сыну Исааку в последнем выпуске @BazaarUK», – написали на странице глянца в сети.

Модель украсила новую обложку (фото: instagram.com/ashleygraham)

Модель, известная своей откровенностью, вновь показала много провокационных снимков. На одном из них она позирует вместе с новорожденным сыном, прижав его к голой груди. Одета пышнотелая красотка в свободного кроя платье с разрезами по бокам. Прическу и макияж ей сделали максимально натуральными.

В интервью она призналась, что ее взгляды на жизнь с беременностью кардинально поменялись. Так, она полностью пересмотрела свои взгляды на бодипозитив в том числе. «Это было что-то дикое! Я говорила себе: «А как насчет тех аффирмаций, через которые я проходила?». Однако все это не имело значения, так быстро менялось мое тело. Мне действительно потребовалось время, чтобы осознать это. У меня было ощущение, что мое тело захватил инопланетянин», – делится Грэм.

Эшли с сыном (фото: instagram.com/ashleygraham)

По словам Эшли, с первых дней беременности она думала о том, что точно будет хорошей мамой. Вспомнила она и том, как помогал ей Джастин. Так, роды проходили дома, и супруг модели бесконечно предлагал свою помощь. Но акушерка сразу ему сказала, что он ничего не может сделать, это забота самой будущей мамы. «…Я была в бассейне и в какой-то момент оглянулась. Я увидела, как муж стоит на кухне, режет мясо и посыпает его приправами. Это было все, что он мог сделать...».

По словам Грэм, она была счастлива провести изоляцию на природе. Особенно потому, что малыш мог дышать свежим воздухом. Поделилась она и мудростью, которую она переняла от мамы: «Доверяй своей правде, относись к людям с добротой, великодушием и уважением, а также каждый день их за что-то благодари».

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Автор: Lite