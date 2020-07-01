Гаряча матуся: Ешлі Грем вразила стрункою фігурою в леопардовому бікіні

Ешлі Грем не переставала працювати ні під час вагітності, ні відразу після пологів. 32-річній британській красуні, яка народила відносно недавно, вдалося повернутися у форму легко і просто. По-перше, вона навіть перед пологами не пропускала жодного дня тренувань, особливий акцент роблячи на йогу. А по-друге, дівчина давно знайшла своє ідеальне поєднання корисних продуктів і «смакоти», яке дозволяє їй радіти життю і при цьому не набирати зайву вагу.

Ешлі знов у відмінній формі (фото: instagram.com/ashleygraham)

Завдяки такому стану речей вона відразу могла брати участь у відвертих зйомках в компанії чоловіка і сина. Також модель продовжує активно співпрацювати з багатьма брендами, рекламуючи їх новинки в своєму блозі. Один з них – Marina Rinaldi. Цього разу вона зупинилася на довгому темно-синьому плащі, який одягла прямо на голе тіло. Ешлі позує на тлі природи, поставивши руку на коліно. Таким чином, дівчині вдалося похвалитися своїми стрункими ногами, а також талією, яку вона підкреслила тонким поясом. Волосся Грем розпустила, а макіяж зробила легким і ненав'язливим.

До речі, Ешлі обожнює сама робити мейк-ап, іноді влаштовуючи для фанатів справжні майстер-класи. Так, під час карантину вона пропонувала дівчатам використовувати косметику навіть вдома. Такі вечори, на думку моделі, не тільки рятували від нудьги домашнього "ув'язнення", але і привносили в пару свіжі емоції. Так, Грем зізналася, що для її чоловіка – Джастіна Ервіна – поява Ешлі у вечірньому образі, стало справжнім сюрпризом.

Ешлі з чоловіком (фото: instagram.com/ashleygraham)

У сторіз Ешлі намагається показувати і багато кадрів зі справжнього життя. Так, вони з чоловіком знову готують фотосесію. Нагадаємо, Джастін знімав свою кохану дружину з сином для британського Harper's Bazaar. Тепер Ешлі приміряла леопардове бікіні, яке підкреслило не тільки її пишні форми, але і тіло, що стало набагато більш струнким. Судячи з бездоганного макіяжу і стильної укладки, парочка готує нову зйомку для якогось глянцю.