Горячая мамочка: 45-летняя Ева Лонгория восхитила спортивным телом в пикантном купальнике

Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса показала совершенное тело

Ева Лонгория – одна из самых востребованных звезд мирового шоу-бизнеса – привыкла блистать на красных дорожках в роскошных образах. За их создание отвечают лучшие мастера: стилисты, визажисты и парикмахеры, которых актриса всегда старается упомянуть в своих постах. Один из проверенных стилистов по волосам, который давно стал лучшим другом Евы – Кен Павс – на днях отмечал день рождения. В честь такого события Лонгория сделала пост, опубликовав фото из личного архива.

Ева и Кен (фото: instagram.com/evalongoria)

На нем звезда позирует в компании Кена, в изысканном вечернем платье и с пышной прической. Дополнили образ крупные серьги-кольца, колье и часы на запястье. Фото сделано давно: на нем Ева выглядит еще совсем молоденькой. «С дне рождения, Кен! Я должна была найти это фото. Так много восхитительных моментов, смеха и веселья с тобой, малыш. Я желаю тебе год, полный здоровья, счастья и мира… Так счастлива иметь тебя в своей жизни», – написала звезда. «Ева! Я в восторге от этого! Я так благодарен за всю любовь и воспоминания, которые мы разделили. Спасибо за пожелания. Люблю тебя!», – ответил счастливый Павс.

Поклонники Евы присоединились к поздравлениям. Но большинство также отметило, как замечательно выглядит Лонгория. «Ева, ты восхитительная на всех картинках. Но эта действительно особенная», – пишут они.

Ева обожает демонстрировать фигуру (фото: instagram.com/evalongoria)

К слову, на днях Ева доказала, что она и сегодня выглядит не хуже. В свои 45 лет актрисе отлично удается сохранять стройность и красоту. На одном из последних фото она позирует в слитном черном купальнике с пикантным вырезом на груди. Наряд подчеркнул ее тонкую талию, стройные бедра и высокую грудь. Фото собрало не меньше восторженных комментариев, чем из молодости, заставив поклонников в который раз удивиться способности звезды не меняться с годами.