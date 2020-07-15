ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Горячая мамочка: 45-летняя Ева Лонгория восхитила спортивной фигурой

Среда 15 июля 2020 19:34
Горячая мамочка: 45-летняя Ева Лонгория восхитила спортивной фигурой
Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Звезда отдыхает

Ева Лонгория давно не рассказывала поклонникам новостей о себе. Она была занята различными проектами и все время посящала этому. И вот наконец звезда отправилась в долгожданный отпуск. Знаменитая красавица показала, что освоила еще одну «игрушку» – доску. Морские забавы вызвали такой восторг у Лонгории, что она решила продемонстрировать, как отлично держится на воде. Она запостила одно фото себе на страницу, а несколько других – в сториз, подписав их: «Это так весело!». Также актриса призналась, что за этим веселым занятием пролетела вся неделя.

Горячая мамочка: 45-летняя Ева Лонгория восхитила спортивной фигурой

Звезда покорила спортивной фигурой (фото: instagram.com/evalongoria)

Не меньше внимания, чем спортивная подготовка, фанатов привлекла стройная фигура 45-летней звезды и мамочки. Благодаря активному образу жизни она выглядит подтянутой и энергичной. Впрочем, как всегда. Тем не менее, накачанное тело звезды «Отчаянных домохозяек» просто восхитило фанатов. «Вау», «Самая горячая», «Ты в отличной форме…», – не перестают писать восхищенные подписчики.

Горячая мамочка: 45-летняя Ева Лонгория восхитила спортивной фигурой

Также в сториз Ева продемонстрировала свой новый спортивный костюм ярко-желтого оттенка, в котором ее фигура стала еще более совершенной. Звезда написала, что особенно ее привлек цвет. Появился в исчезающих историях и ребенок знаменитой мамочки – Санти, которому недавно исполнилось 2 года. Мама и малыш весело смеются и выглядят невероятно счастливыми.

Горячая мамочка: 45-летняя Ева Лонгория восхитила спортивной фигуройЕва и Санти (фото: instagram.com/evalongoria)

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины актрисаЕва Лонгория
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь