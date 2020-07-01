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Красива в любом виде: 45-летняя Ева Лонгория поразила цветущим видом на фото без макияжа

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.07.2020 - 18:37
Красива в любом виде: 45-летняя Ева Лонгория поразила цветущим видом на фото без макияжа
Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса поддержала ЛГБТ-сообщества

Ева Лонгория в последнее время использует интернет-пространство не чтобы покрасоваться в модных новинках, а чтобы познакомить пользователей со своими проектами. Также она, как ярый борец за справедливость, не могла не выразить свою поддержку ЛГБТ-сообществам. А заодно и повысить продажи своей лучшей подруги – Виктории Бекхэм. Ева запостила фото в футболке из новой линии Victoria Beckham с надписью Listen Without Prejudice.

Красива в любом виде: 45-летняя Ева Лонгория поразила цветущим видом на фото без макияжа

Актриса без макияжа (фото: instagram.com/evalongoria)

Под фото знаменитость написала: «Слушайте без предубеждения... Давайте продолжим обнимать друг друга, несмотря на нашу расу, гендерную идентичность, политические убеждения, возраст и социально-экономический статус, потому что любовь – это любовь! Отпразднуем #pridemonth громко и гордо: отсюда в Великобританию и по всему миру... rocking @victoriabeckham футболка с ограниченным тиражом – 25% всех продаж приходится на Фонд Альберта Кеннеди, который постоянно работает с ЛГБТ и молодежной бездомностью в Великобритании. Чтобы узнать больше или пожертвовать, пожалуйста, посетите akt.org.uk».

Красива в любом виде: 45-летняя Ева Лонгория поразила цветущим видом на фото без макияжа

Ева в стильном образе "на выход" (фото: instagram.com/evalongoria)

Образ Ева выбрала натуральный: звезда «Отчаянных домохозяек» красуется на снимке без какого-либо макияжа. Влажные волосы она распустила по плечам. Ева мило улыбается, глядя в камеру, и выглядит при этом счастливой и спокойной. Поклонников восхитил тот факт, что Лонгория так красива даже без мейк-апа и роскошных нарядов. Они написали звезде массу приятных слов, отметив также красоту ее души.

  • Вы замечательная девушка!
  • Ты выглядишь так прекрасно
  • Ты так красива в любом виде
  • Прекрасна
  • У тебя самая красивая душа в мире
  • Я люблю тебя, натуральная женщина
  • Мои глаза не могут насмотреться на твое изящество, Ева
  • Да, твоя красота естественна. Ты прекрасна, Ева
  • Ты просто не нуждаешься в макияже
  • Ты самая лучшая девочка

Красива в любом виде: 45-летняя Ева Лонгория поразила цветущим видом на фото без макияжа

Красива в любом виде: 45-летняя Ева Лонгория поразила цветущим видом на фото без макияжа

Красива в любом виде: 45-летняя Ева Лонгория поразила цветущим видом на фото без макияжа

Красива в любом виде: 45-летняя Ева Лонгория поразила цветущим видом на фото без макияжа

Красива в любом виде: 45-летняя Ева Лонгория поразила цветущим видом на фото без макияжа

Красива в любом виде: 45-летняя Ева Лонгория поразила цветущим видом на фото без макияжа

Красива в любом виде: 45-летняя Ева Лонгория поразила цветущим видом на фото без макияжа

Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/evalongoria)

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Автор: Lite

Теги Новости Украины актрисаЕва Лонгория
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