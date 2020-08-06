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Гаряча матуся: 45-річна Єва Лонгорія захопила спортивним тілом в пікантному купальнику

Четвер 06 серпня 2020 20:23
Гаряча матуся: 45-річна Єва Лонгорія захопила спортивним тілом в пікантному купальнику
Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса показала досконале тіло

Єва Лонгорія - одна з найбільш затребуваних зірок світового шоу-бізнесу - звикла блищати на червоних доріжках в розкішних образах. За їх створення відповідають кращі майстри: стилісти, візажисти і перукарі, яких актриса завжди намагається згадати в своїх постах. Один з перевірених стилістів по волоссю, який давно став кращим другом Єви - Кен Павс - днями відзначав день народження. На честь такої події Лонгорія зробила пост, опублікувавши фото їз особистого архіву.

Гаряча матуся: 45-річна Єва Лонгорія захопила спортивним тілом в пікантному купальникуЄва і Кен (фото: instagram.com/evalongoria)

На ньому зірка позує в компанії Кена, в вишуканому вечірньому платті і з пишною зачіскою. Доповнили образ великі сережки-кільця, кольє і годинник на зап'ясті. Фото зроблено давно: на ньому Єва виглядає ще зовсім молодою. «З днем народження, Кен! Я повинна була знайти це фото. Так багато чудових моментів, сміху і веселощів з тобою, малюк. Я бажаю тобі рік, повний здоров'я, щастя і миру... Так щаслива мати тебе в своєму житті», - написала зірка. «Єва! Я в захваті від цього! Я так вдячний за всю любов і спогади, які ми розділили. Спасибі за побажання. Люблю тебе!», - відповів щасливий Павс.

Шанувальники Єви приєдналися до поздоровлень. Але більшість також відзначило, як чудово виглядає Лонгорія. «Єва, ти чудова на всіх картинках. Але ця дійсно особлива», - пишуть вони.

Гаряча матуся: 45-річна Єва Лонгорія захопила спортивним тілом в пікантному купальникуЄва обожнює демонструвати фігуру (фото: instagram.com/evalongoria)

До слова, днями Єва довела, що вона і сьогодні виглядає не гірше. У свої 45 років актрисі відмінно вдається зберігати стрункість і красу. На одному з останніх фото вона позує в злитому чорному купальнику з пікантним вирізом на грудях. Вбрання підкреслило її тонку талію, стрункі стегна і високі груди. Фото зібрало не менше захоплених коментарів, ніж з молодості, змусивши шанувальників вкотре здивуватися здатності зірки не мінятися з роками.

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