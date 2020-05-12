Горячая фитнес-парочка: Бритни Спирс и Сэм Асгари похвастались спортивными телами в соблазнительных нарядах

Бритни Спирс опубликовала новое вдохновляющее фитнес-видео для фолловеров. В коротком ролике она продемонстрировала тренировку, которую ей устроил молодой бойфренд Сэм Асгари. Оба влюбленные усиленно работают над своими и без того уже накачанными телами. «Благодарна @samasghari, что помогает мне оставаться в форме! Так горжусь тем, что у него есть фитнес-программа, чтобы держать людей в форме, пока они остаются дома, пары, которые тренируются вместе, остаются вместе!», – написала 38-летняя красавица.

Бритни и Сэм все делают вместе (фото: instagram.com/britneyspears)

Бритни и Сэм делают вместе приседания, отжимания, выпады, прыжки, махи руками с гантелями и прочие эффективные упражнения. При этом оба одеты в минимум одежды, что делает ролик «жарким» и соблазнительным. Бритни примерила черные мини-шорты, оголяющие живот, а также откровенный красный топ, который практически полностью открыл ее грудь. Свой образ известная любительница спорта дополнила массивными белыми кроссовками, а также женственным чокером, бусами и браслетом. Волосы она заплела в высокую прическу, а макияж сделала весьма выразительный.

Бритни и Сэм занимаются спортом (фото: instagram.com/britneyspears)

Поклонники просто взорвали страницу Спирс комментариями. В основном припомнив недавний случай, когда певица сообщила о пожаре в своем спортзале.

Так приятно видеть вас вместе. Вы такие горячие вместе!

Королева спортзала, даже когда он сгорел

Фитнес-парочка

Это то, что ты заслуживаешь, легенда!

Вы оба такие горячие, что сейчас снова подпалите спортзал

Вы – самая красивая пара

Советница по отношениям и фитнесу, икона – она может это все, леди

Это та мотивация, которая мне была нужна. Время взяться за себя! Спасибо!

Я думала, что спортзал сгорел…

Фитни!

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/britneyspears)

Парень красавицы надел только спортивные синие шорты, предоставив поклонникам полюбоваться его безупречным торсом и железными бицепсами. На своей странице 26-летний спортсмен и манекенщик запостил то же самое видео, написав вслед за своей любимой девушкой: «Пары, которые занимаются вместе, остаются вместе»…