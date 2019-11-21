Для нас важны только мы: Бритни Спирс и Сэм Асгари наслаждаются обществом друга

Бритни Спирс и Сэм Асгари (фото: instagram.com/britneyspears)

Влюбленные показали новый забавный ролик

Бритни Спирс и Сэм Асгари вместе уже достаточно давно. Тем не менее, романтика в паре никуда не делась. Влюбленные стараются любую свободную минутку провести вместе: будь то спортзал, совместная прогулка или поход в ресторан. Обо всех своих выходах они обязательно сообщают многочисленным поклонникам, добавляя в Instagram забавные ролики и фото.

Бритни и Сэм идут на обед (видео: instagram.com/britneyspears)

В этот раз знаменитая певица и ее возлюбленный опубликовали мини-видео, где позируют перед зеркалом перед походом в заведение. Бритни делает телом движение-«змейку», демонстрируя свою гибкость, а Сэм ее снимает. «Просто делаю змейку перед обедом!», – написала она под роликом. А вот ее парень был более красноречивым. Он опубликовал это же видео и написал: «Когда вы заботитесь о том, что говорят или делают другие, вы проигрываете! Единственное, что имеет для нас значение, – это мы… И еда) Так что теперь мы действительно выигрываем».

Бритни Спирс и Сэм Асгари (фото: instagram.com/samasghari)

К слову, несмотря на длительные отношения, пара начала вместе выходить в свет относительно недавно, в конце июля. Бритни и Сэм отправились на премьеру фильма «Однажды в Голливуде». Тогда же в сети заговорили и о том, что пара 37-летня Спирс наверняка получила предложение руки и сердца от своего 25-летнего мужчины. Певица была одета в ярко-красно облегающее платье, которое дополнили серебристое колье, а также кольцо с бриллиантами на безымянном пальце левой руки. Влюбленные не стали комментировать аксессуар и не давали никаких комментариев. Но такое украшение говорит само за себя.

Первый выход в свет пары (фото: instagram.com/britneyspears)

Впрочем, с тех пор пара так и не рассказала, когда можно ожидать свадьбы. Пока что Бритни и Сэм по-прежнему увлечены спортом, путешествиями и рабочими проектами.