Гаряча фітнес-парочка: Брітні Спірс і Сем Асгарі похвалилися спортивними тілами в спокусливих вбраннях

Брітні Спірс опублікувала нове надихаюче фітнес-відео для фоловерів. У короткому ролику вона продемонструвала тренування, що їй влаштував молодий бойфренд Сем Асгарі. Обидва закохані посилено працюють над своїми і без того вже накачаними тілами. «Вдячна @samasghari, що допомагає мені залишатися у формі! Так пишаюся тим, що у нього є фітнес-програма, щоб тримати людей у формі, поки вони залишаються вдома, пари, які тренуються разом, залишаються разом!», – написала 38-річна красуня.

Брітні і Сем все роблять разом (фото: instagram.com/britneyspears)

Брітні і Сем роблять разом присідання, віджимання, випади, стрибки, махи руками з гантелями та інші ефективні вправи. При цьому обидва одягнені в мінімум одягу, що робить ролик «спекотним» і спокусливим. Брітні приміряла чорні міні-шорти, які оголюють живіт, а також відвертий червоний топ, який практично повністю відкрив її груди. Свій образ відома любителька спорту доповнила масивними білими кросівками, а також жіночним чокером, намистом і браслетом. Волосся вона заплела у високу зачіску, а макіяж зробила досить виразний.

Брітні і Сем займаються спортом (фото: instagram.com/britneyspears)

Шанувальники просто підірвали сторінку Спірс коментарями. В основному згадавши недавній випадок, коли співачка повідомила про пожежу у своєму спортзалі.

Так приємно бачити вас разом. Ви такі гарячі разом!

Королева спортзалу, навіть коли він згорів

Фітнес-парочка

Це те, що ти заслуговуєш, легенда!

Ви обидва такі гарячі, що зараз знову підпалити спортзал

Ви – найкрасивіша пара

Радниця по відносинам і фітнесу, ікона – вона може це все, леді

Це та мотивація, яка мені була потрібна. Час взятися за себе! Спасибі!

Я думала, що спортзал згорів...

Фитни!

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/britneyspears)

Хлопець красуні наділ лише спортивні сині шорти, надавши шанувальникам помилуватися його бездоганним торсом і залізними біцепсами. На своїй сторінці 26-річний спортсмен і манекенник запостив те ж саме відео, написавши слідом за своєю коханою дівчиною: «Пари, які займаються разом, залишаються разом»...