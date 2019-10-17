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Горячая Дорофеева в прозрачном наряде сверкнула упругими ягодицами перед Завгородним

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.10.2019 - 12:56
Горячая Дорофеева в прозрачном наряде сверкнула упругими ягодицами перед Завгородним
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица показала горячий кадр с выступления

Надя Дорофеева знает, как заставить говорить о себе – ее стильные повседневные луки и откровенные сценические образы часто становятся предметом обсуждений в сети. Певица сама охарактеризовала свой вкус в одежде, как трэш-гламур и заявила, что открыта для модных эксперементов. Надя в курсе последних трендов и не стесняется примерять экстравагантные вещи. Так, на днях она показала повседневный аутфит, состоящий из оригинальных "рваных" джинсов-клеш и бомбера. Но новый снимок заставил поклонников застыть от восторга.

На фото артистка изображена в одном из своих сценических образов. На ней – прозрачное платье поверх боди и сетчатых колгот. Также на снимке можно рассмотреть край гетров-чулков. В кадре трудно не заметить округлые упругие ягодицы Нади. Сама она встала напротив коллеги по дуэту "Время и Стекло" Алексея Завгороднего, который сидит на стуле и наблюдает за соблазнительными движениями певицы.

Кстати, артистами часто приписывают роман, ведь порой их горячие номера на сцене (особенно на хит "Дым") и даже совместные фото заставляют поверить зрителей в то, что между звездами есть нечто большее, чем просто рабочие отношения.

Горячая Дорофеева в прозрачном наряде сверкнула упругими ягодицами перед Завгородним

Надя Дорофеева с Алексеем Завгородним (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Так, Надя поделилась под пикантным постом расписанием городов в рамках нового тура группы. Поклонники отметили, что график у артистов очень насыщенный. Даже Оля Полякова отметила, что коллегам придется запастись силами и отработать турне на ура. "О, Боже! Сил вам", - написала звезда.

  • Воу, как это красиво!
  • Удачи!
  • Ой-ой-ой, фото!
  • Надя, ты лучшая
  • Воу, очень обьемный, и тесный график
  • Какие вы!
  • Удачи вам, сил и терпения!

Скриншот комментариев

Напомним, что Надя Дорофеева трогательно поддержала мужа Владимира Датнеса в его решение снова вернуться на сцену.

"Справа симпатичный": Надя Дорофеева показала своих любимых артистов "Просто какой-то секс!" Дорофеева в белье и ботфортах взбудоражила пикантным фото
Новости Украины Надя ДорофееваВремя и Стекло
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