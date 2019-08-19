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"Наконец-то с Лешей": Дорофеева в нижнем белье показала редкий кадр с Завгородним

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.08.2019 - 11:26
"Наконец-то с Лешей": Дорофеева в нижнем белье показала редкий кадр с Завгородним
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофеева порадовала редким кадром с Позитивом

Надя Дорофеева порадовала поклонников новым выступлением. Так, на прошедших выходных группа “Время и Стекло” посетила один из пятизвездочных курортов Турции в городе Кемер. Но не для того, чтобы отдохнуть. А чтобы выступить перед отдыхающими. Конечно же, Дорофеева, которая ранее оригинально пожаловалась на проблему с нарядами в Одессе, поделилась несколькими видео с выступления, а также показала фото на своей странице в сети instagram.

Как обычно, Дорофеева решила в деталях показать свой новый сценический образ. И образ, следует отметить, получился очень оригинальный и даже пикантный.

Для выхода на сцену в Турции солистка “Время и Стекло” выбрала необычный оверсайз-жакет черного цвета. Его особенность - длинные объемные рукава, а также оригинальная “баска”. Образ довершают колготки в сеточку, а также комплект черного белья - трусики с завышенной талией и лифчик.

Отдельного внимания также заслуживают аксессуары. Особенно - узкие очки с прямоугольным стеклом. Волосы завязаны в тугой хвост с эффектом влажных волос.

&quot;Наконец-то с Лешей&quot;: Дорофеева в нижнем белье показала редкий кадр с Завгородним

Стильная Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

“Обратно в лето, обратно в Турцию”, - подписала фото Дорофеева.

Примечательно, что позади нее в этот момент также позирует и Алексей Завгородний - Позитив. При этом для выхода на сцену солист группы “Время и Стекло” выбрал объемную черную футболку с портретом Дорофеевой.

Поклонники Нади также поспешили прокомментировать ее новый яркий образы. Некоторые порадовались, что на фото с Надей также и Позитив. Ведь украинская певица не так часто публикует на своей страничке совместные кадры с коллегой.

  • “Наконец-то фото с Лёшей”
  • “Супер выступление, нахожусь в этом отеле. Я в восторге! Спасибо”
  • “Ты слишком hoooooot”
  • “Надь, тебе очень идёт хвост! Я прям кайфую”
  • “Самая идеальная и сексуальная группа”
  • “Просто бомба! Надя, ты само совершенство”
  • “Уровень красоты зашкаливает”
  • “А я влюблена в маникюр и колготки”
  • “Вы опасные, это безусловно”

&quot;Наконец-то с Лешей&quot;: Дорофеева в нижнем белье показала редкий кадр с Завгородним

Скриншот комментариев: instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, до этого Надя Дорофеева покорила сеть фото с экс-женой и детьми Потапа. Группа вновь выступала в Турции, куда также приехала близкая подруга Дорофеевой - Ирина Горовая с детьми.

К слову, Владимир Дантес рассекретил пристрастие Нади Дорофеевой - она не может и дня прожить без чашечки ароматного латте.

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Новости Украины Надя ДорофееваВремя и Стекло
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