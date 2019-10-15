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Лук – огонь! Длинноногая Дорофеева в рваных "клешах" раззадорила дерзким образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.10.2019 - 17:35
Лук – огонь! Длинноногая Дорофеева в рваных "клешах" раззадорила дерзким образом
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица позировала на фоне роскошного загородного дома

Надя Дорофеева привыкла быть "на стиле" не только на сцене и в клипах, но и в повседневной жизни. Певицу отличает самобытный имидж, который охотно копируют ее поклонники. В ее луках есть место самым смелым сочетаниям и стильным решениям, а сама артистка когда-то даже определила свои образы как треш-гламур. Совсем недавно она красовалась в кожаном топе без бретелей и мини, а теперь поражает воображение фанов расслабленным аутфитом, который состоит из "рваных" джинсов клеш и трендового черного бомбера.

Надя запечатлена на фоне милого частного дома со стаканом кофе (поклонники сразу же предположили, что певица держит латте – свой любимый напиток). Она дополнила дерзкий лук массивными черно-белыми кроссовками, а в руках держит вместительный рюкзак. Из аксессуаров – платок, завязанный на поясе. Звезда кокетливо показала поклонникам язык и сообщила, что в восторге от солнечной осени за окном.

"Какая Погода!" - коротко, но красноречиво подписала она снимок.

Лук – огонь! Длинноногая Дорофеева в рваных &quot;клешах&quot; раззадорила дерзким образом

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники разделили мнение Нади, но гораздо больший интерес у них вызвал дерзкий лук звезды. Также фаны предположили, что дом на фото – новое жилье Нади и ее супруга Владимира Дантеса, который недавно громко о себе завил дебютным сольным клипом и песней "Теперь тебе 30".

  • Лук – огонь. В принципе, как и всегда
  • Как всегда огонь
  • Красотка
  • Любим тебя, оставайся всегда такой же красивой
  • Длинноногая икона стиля
  • Какая ты красивая
  • Вау, какая красивая
  • Сильно красивая
  • Надя, какой у вас с Вовой красивый дом
  • Супер

Скриншот комментариев

Напомним, что Надя Дорофеева в белье и высоких ботфортах покорила сексуальными формами.

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