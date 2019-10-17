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Гаряча Дорофєєва в прозорому вбранні блиснула пружними сідницями перед Завгороднім

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.10.2019 - 12:56
Гаряча Дорофєєва в прозорому вбранні блиснула пружними сідницями перед Завгороднім
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка показала гарячий кадр з виступу

Надя Дорофєєва знає, як змусити говорити про себе – її стильні повсякденні луки і відверті сценічні образи часто стають предметом обговорень в мережі. Співачка сама охарактеризувала свій смак в одязі, як треш-гламур і заявила, що відкрита для модних експерементів. Надя в курсі останніх трендів і не соромиться приміряти екстравагантні речі. Так, днями вона показала повсякденний аутфіт, що складається з оригінальних "рваних" джинс-кльош і бомбера. Але новий знімок змусив шанувальників застигнути від захвату.

На фото артистка зображена в одному зі своїх сценічних образів. На ній – прозоре плаття поверх боді і сітчастих колгот. Також на знімку можна розглянути край гетрів-панчох. В кадрі важко не помітити округлі пружні сідниці Наді. Сама вона встала навпроти колеги по дуету "Время и Стекло" Олексія Завгороднього, котрий сидить на стільці і спостерігає за привабливими рухами співачки.

До речі, артистами часто приписують роман, адже інколи їх гарячі номери на сцені (особливо на хіт "Дим") і навіть спільні фото змушують повірити глядачів в те, що між зірками є щось більше, ніж просто робочі відносини.

Гаряча Дорофєєва в прозорому вбранні блиснула пружними сідницями перед Завгороднім

Надя Дорофєєва з Олексієм Завгороднім (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Так, Надя поділилася під пікантним постом розкладом міст в рамках нового туру гурту. Шанувальники зазначили, що графік у артистів дуже насичений. Навіть Оля Полякова зауважила, що колегам доведеться запастися силами і відпрацювати турне на ура. "О, Боже! Сил вам", - написала зірка.

  • Взу, як це красиво!
  • Удачі!
  • Ой-ой-ой, фото!
  • Надя, ти найкраща
  • Взу, дуже об'ємний, і тісний графік
  • Які ви!
  • Удачі вам, сил і терпіння!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва зворушливо підтримала чоловіка Володимира Датнеса в його рішенні знову повернутися на сцену.

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