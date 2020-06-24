Горячая блондинка: Эмили Ратаковски шокировала сеть кардинальной сменой образа

Эмили Ратаковски дала новый повод поговорить о себе. Девушка кардинально поменяла стиль, сменив шоколадный оттенок на золотистый. Процесс превращения в блондинку она показала у себя в сториз. А в аккаунте опубликовала целую серию в «светлом» имидже. По всей видимости, сама звезда не может нарадоваться своему преображению. «Первый день в качестве блоднинки», – написала счастливая обладательница новой прически.

Новый образ пришелся по душе не всем (фото: instagram.com/emrata)

Чтобы наилучшим образом представить поклонникам новую прическу, она решила сделать фотосессию в своем привычном горячем стиле. Девушка позирует в черном купальнике, который едва прикрывает ее соблазнительные формы. Выглядит она, как всегда, потрясающе. Тем не менее, мнения насчет нового образа звезды оказались неоднозначными. Так, многие отметили, что ей больше идет темный оттенок волос. В то же время были и те, кто оценил блондинистый образ на все сто.

Эмили ошеломила сеть (видео: instagram.com/emrata)

Это ужасно

Я люблю это!

Нет!

Это очень странно, мне кажется, это вибрации Алексис Рен

Прекрасна

Мой Бог! Так идеально!

Намного горячее, чем брюнетка! Заставляет твои глаза светиться

Я блондинка и люблю блондинок. Но ты мне больше нравишься брюнеткой

Окей, но брюнетка намного горячее

Мне нравится. Блонди

Я даже больше тебя полюбил

Верни обратно!

О боже

Нееет

Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/emrata)

Напомним, недавно Эмили заинтриговала анонсом новой съемки. По всей видимости, девушка готовит очередную коллекцию одежды. На снимке Эмили предстала в лучах солнечного света, и еще с темным оттенком волос. В крошечном бикини, в золотистых босоножках на шпильках, с ярким макияжем и роскошной укладкой, она выглядела невероятно соблазнительно. Что ж, съемка будет действительно жаркой!