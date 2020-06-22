Полуобнаженная и на каблуках: Эмили Ратаковски показала роскошное тело в пикантной съемке

Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Звезда готовит новую коллекцию своего бренда

Эмили Ратаковски не осталась в стороне от Дня отца, который «громко» отметили практически все звезды с помощью трогательных постов. Одна из самых знаменитых моделей и бизнесвумен посвятила своему отцу сториз. Она показала несколько фото. В том числе и свое трогательное детское, где сидит на плечах у папы. А также недавнее – когда отец навестил их с Себастьяном в их особняке. Поскольку они появились только в исчезающих публикациях, поклонники не смогли оставить свои отзывы и комментарии.

Отец Эмили (фото: instagram.com/emrata)

Напомним, отец Эмили – Джон Дэвин Ратаковски – талантливый художник. Девочка с детства привыкла к интеллектуальной и богемной атмосфере. По словам самой звезды, летом она часто отдыхала с мамой она на Майорке, где бывала на нудистских пляжах. А дома же для нее было вполне обычным видеть молодых обнаженных натурщиц, что позировали отцу. Именно это, уверена 29-летняя красавица, и приучило ее к тому, что нагота – это естественно и прекрасно. Правда, вместе с тем у родителей были строгие правила и принципы. А потому Эмили приходилось порой отстаивать свои взгляды и желания. Что ж, видимо, так и закалился характер успешной предпринимательницы.

Муж знаменитой красавицы (фото: instagram.com/emrata)

К слову, девушка не смогла не напомнить своим поклонникам, что своего пса они с Себастьяном считают не просто домашним любимцем, а настоящим ребенком. Эмили показала снимок, где ее муж лежит в постели вместе с псом, и дополнила фото надписью: «Ты просто самый лучший для нашего малыша»…

Эмили готовит новую съемку (фото: instagram.com/emrata)

Также Эмили, которая славится своими горячими снимками в сети, решила заинтриговать поклонников. Она показала одно фото, написав заветное для фанатов ее линии одежды «скоро». На снимке Эмили предстала в лучах солнечного света, в одних трусиках. Девушка повернулась к камере полубоком, продемонстрировав изгибы своего роскошного тела. Выглядеть необычайно соблазнительно ей помогли также золотистые босоножки на шпильках, а также макияж и укладка. По всей видимости, съемка будет действительно жаркой!

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Автор: Lite