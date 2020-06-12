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Идеальная семья: Эмили Ратаковски показала редкие домашние кадры с любимым мужем

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.06.2020 - 18:32
Идеальная семья: Эмили Ратаковски показала редкие домашние кадры с любимым мужем
Эмили Ратаковски с мужем (фото: instagram.com/emrata)

Звезда обожает свою семью

Эмили Ратаковски славится не только страстью к обнаженным фото и бизнес-чутьем. Девушка также известна своей любовью к семье. Эмили регулярно показывает фото со своим мужем Себастьяном, а также признается ему в любви с помощью откровенных признаний в сети. Несколько часов назад красавица вновь обратилась к теме дома и семьи. Причина тому – желание показать подписчикам, как она провела свой день рождения.

Идеальная семья: Эмили Ратаковски показала редкие домашние кадры с любимым мужемИдеальная семья: Эмили Ратаковски показала редкие домашние кадры с любимым мужем

Идеальная семья: Эмили Ратаковски показала редкие домашние кадры с любимым мужемЭмили показала, как отметила день рождения (фото: instagram.com/emrata)

Эмили отметила 29-й день рождения в кругу самых близких – мужа и пары друзей. А также, само собой, любимого пса Коломбо. Молодые люди отлично провели время на свежем воздухе на заднем дворе роскошного дома, загорали, пили прохладные напитки и играли с псом. В галерею модель и актриса также добавила романтические кадры с Себастьяном. Муж и жена по-прежнему выглядят влюбленными и довольными друг другом. Словно только вчера познакомились. Хотя их браку уже более двух лет.

Напомним, Эмили и Себастьян решили узаконить отношения всего через пару недель пребывания в статусе пары. И такое решение явно оказалось правильным. К слову, в сети часто критикую выбор знаменитой красавицы. Многие недоумевают, что такая роскошная девушка, как Эмили, нашла в таком простом парне, как Бир-Макклард.

Идеальная семья: Эмили Ратаковски показала редкие домашние кадры с любимым мужем

Эмили и Себастьян (фото: instagram.com/emrata)

Также Эмили добавила несколько фото в купальнике из новой линии своей бренда Inamorata. В этот раз девушка сделала ставку на яркий принт с использованием символа марки – женским силуэтом, который нарисовал отец Ратаковски. Изначально фигуру планировали использовать для сережек, которые Эмили представила в прошлом году. Но сейчас рисунок стал настоящим олицетворением бренда Эмили и любви к женскому телу.

Стоит отметить, что Себастьян во всем помогает Эмили. Во время карантина он выступал фотографом девушки, даже сделав несколько снимков для известного глянцевого издания. Кроме того, он был автором многих «горячих» кадров из ее блога. Также Себастья с удовольствием выступил в качестве модели при рекламе парной линии домашней одежды авторства своей знаменитой жены.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины модельактрисаЭмили Ратаковски
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