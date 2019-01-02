С горки в вечерних платьях: семейство Кардашьян поразило сеть зимними забавами

Фото: Ким Кардашьян и Дженнифер Лопес (instagram.com/kimkardashian)

Шумная рождественская вечеринка в доме Кардашьян-Дженнер запомнится ее гостям надолго

Поклонники звездного семейства еще долго смогут в деталях рассмотреть как проходило мероприятие самой знаменитой Instagram-семьи.

Ким Кардашьян, звезда реалити-шоу о своей семье, бизнесвумен и молодая мама продолжает делиться в соцсетях фото с празднования Рождества в своем доме, на которое она собрала голливудских звезд и селебрити. В их числе оказались Дженнифер Лопес с возлюбленным Алексом Родригесом, Пэрис Хилтон, певец Джон Ледженд и многие другие.

Фото: Светские львицы, как дети с азартом катались на санках (instagram.com/kimkardashian)

Грандиозная вечеринка проходила в резиденции Ким и Канье в Калабасасе, штат Лос-Анджелес. Поскольку в этом американском штате не бывает снега, то всю дворовую территорию и деревья украсили большим количеством искусственного снега, распыленного из пушки.

Фото: Специально для рождественской вечеринки Кардашьян была создана горка из искусственного снега (instagram.com/kimkardashian)

Рождество, в отличае от Новго года, в Америке празднуют с замахом, по этому поводу семейство и закатило традиционную шумную вечеринку, на которую, помимо родственников, пригласили много звездных друзей.



Скриншот: Кендалл Дженнер с удовольствием прокатилась на ледянке (instagram.com/kimkardashian)

Главным развлечением вечера стала огромная ледяная горка, которая была залита прямо во дворе поместья. Зимняя забава тут же заинтересовала всех гостей мероприятия, на санках по очереди скатились Ким Кардашьян с Пэрис Хилтон, Канье Уэст, Кортни Дженнер и Кендалл Дженнер и остальные гости вечеринки.

Скриншот: Гости и хозяева вечеринки с удовольствием предались зимним забавам (instagram.com/kimkardashian)

Ни чуть не смущаясь сделали они это прямо в откровенных вечерних платьях и не снимая туфель на каблуках.

Напомним, недавно мы писали, о том, что американская звезда Ким Кардашьян порадовала поклонников рождественской фотосессией вместе с мужем и детьми.

Напомним, ранее Ким Кардашьян очаровала поклонников рождественским семейным фото, на котором запечатлены все члены семейства Кардашьян-Дженнер с детьми.

Также, Ким Кардашьян записала наглядный видео-урок по созданию праздничного макияжа.

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