Горбунов показал Осадчую без макияжа в Риме

Юрий Горбунов и Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Украинский телеведущий поделился фото с отдыха в Италии

Юрий Горбунов поделился на своей странице в Instagram снимком, на котором он изображен со своей супругой Катей Осадчей в Риме (Италия).

Пара позирует у знаменитого фонтана Треви.

По снимку можно заметить, что Осадчая решила отдохнуть от вычурных костюмов и макияжа, что не могли не заметить пользователи сети.

"Где твой макияж?", "Мы все без макияжа стремные! И вообще, главное душа!" - пишут фолловеры.

Скриншот:instagram.com/gorbunovyuriy

В свой микроблог Катя также выложила кадр из Италии, на котором она изображена в яркой плюшевой шубе нежно-розового цвета.

"Побег от снегов", - подписала фото звезда и сопроводила надпись хештегом "римские каникулы".

Скриншот: instagram.com/kosadcha

Ранее сообщалось, что недавно Катя Осадчая вызвала умиление и восторгу у поклонников, показав свою "улыбчивую" детскую фотографию.

Также мы писали о том, что в своей соцсети Катя Осадчая опубликовала серию совместных фотографий со своим мужем Юрием Горбуновым с Танцев со звездами 2018.

Напомним, что Осадчая и Горбунов показали своим поклонникам, как отпраздновали восемь месяцев своего сына.

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Видео: РБК-Украина