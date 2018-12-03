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Горбунов показал Осадчую без макияжа в Риме

Lite » Звезды 03.12.2018 - 07:19
Горбунов показал Осадчую без макияжа в Риме
Юрий Горбунов и Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Украинский телеведущий поделился фото с отдыха в Италии

Юрий Горбунов поделился на своей странице  в Instagram снимком, на котором он изображен со своей супругой Катей Осадчей в Риме (Италия).

Пара позирует у знаменитого фонтана Треви. 

По снимку можно заметить, что Осадчая решила отдохнуть от вычурных костюмов и макияжа, что не могли не заметить пользователи сети.

"Где твой макияж?", "Мы все без макияжа стремные! И вообще, главное душа!" - пишут фолловеры.

Горбунов показал Осадчую без макияжа в РимеСкриншот:instagram.com/gorbunovyuriy

В свой микроблог Катя также выложила кадр из Италии, на котором она изображена в яркой плюшевой шубе нежно-розового цвета.

"Побег от снегов", - подписала фото звезда и сопроводила надпись хештегом "римские каникулы".

Горбунов показал Осадчую без макияжа в РимеСкриншот: instagram.com/kosadcha

Ранее сообщалось, что недавно Катя Осадчая вызвала умиление и восторгу у поклонников, показав свою "улыбчивую" детскую фотографию

Также мы писали о том, что в своей соцсети Катя Осадчая опубликовала серию совместных фотографий со своим мужем Юрием Горбуновым с Танцев со звездами 2018. 

Напомним, что Осадчая и Горбунов показали своим поклонникам, как отпраздновали восемь месяцев своего сына.

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