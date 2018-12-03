Горбунов показал Осадчую без макияжа в Риме

Украинский телеведущий поделился фото с отдыха в Италии
Юрий Горбунов поделился на своей странице в Instagram снимком, на котором он изображен со своей супругой Катей Осадчей в Риме (Италия).
Пара позирует у знаменитого фонтана Треви.
По снимку можно заметить, что Осадчая решила отдохнуть от вычурных костюмов и макияжа, что не могли не заметить пользователи сети.
"Где твой макияж?", "Мы все без макияжа стремные! И вообще, главное душа!" - пишут фолловеры.
Скриншот:instagram.com/gorbunovyuriy
В свой микроблог Катя также выложила кадр из Италии, на котором она изображена в яркой плюшевой шубе нежно-розового цвета.
"Побег от снегов", - подписала фото звезда и сопроводила надпись хештегом "римские каникулы".
Скриншот: instagram.com/kosadcha
Ранее сообщалось, что недавно Катя Осадчая вызвала умиление и восторгу у поклонников, показав свою "улыбчивую" детскую фотографию.
Также мы писали о том, что в своей соцсети Катя Осадчая опубликовала серию совместных фотографий со своим мужем Юрием Горбуновым с Танцев со звездами 2018.
Напомним, что Осадчая и Горбунов показали своим поклонникам, как отпраздновали восемь месяцев своего сына.
Видео: РБК-Украина