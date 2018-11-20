"Джекпот для Юры": Осадчая и Горбунов восхитили фанов семейными фото

Поклонники пары отметили, что "Горбунову очень повезло с женой"
Катя Осадчая и Юрий Горбунов продолжают баловать своих поклонников яркими фото с Танцев со звездами 2018. Отметим, что звездная пара редко появляется в качестве ведущих на одном мероприятии, однако зрителей Танцев ждал приятный сюрприз — Осадчая и Горбунов выступили ведущими полуфинала, 13 эфира популярного шоу. При этом поклонники пары даже назвали их "наиболее гармоничными украинскими ведущими".
На своей instagram-страничке Катя Осадчая опубликовала серию совместных фотографий со своим мужем — Юрием Горбуновым. При этом на Осадчей — элегантное вечернее платье белого цвета с мини-юбкой и шлейфом. На снимках телеведущая кокетливо выставляет стройную ножку.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов на Танцах со звездами 2018 (фото: instagram.com/kosadcha)
Элегантная Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Подписчики Осадчей поспешили оставить восторженные комментарии под ее новыми снимками. Многие отметили, что Горбунову "невероятно повезло с женой, она его джекпот".
"Ви проста найкраща пара", — умиляется marinemelnichuk.
"Катенька, вы — джекпот для Юры", — отмечает liubovmecherzhak.
"Вот повезло Юрасю", — соглашается diodorra4969.
"Горбунов доволен, что жена такая красивая", — улыбается tomatryskina.
"Ох Юрко і відхватив собі", — поддерживает kasjan.ha.
"Сладкая парочка!" — соглашается andreipodoliak9224.
"Найкращі ведучі! Цьому шоу якраз бракувало такої ведучої, як Ви!" — подчеркивает katyasakovskaya.
"Саме так виглядає щаслива жінка!" — восхищается ira_glushchenko.
"Я далекий человек от шоу, но вы пара, от которой не от вести глаз, просто нравитесь и все, всех вам благ", — пишет inna.kishuk.
"Какая красивая пара. Вы просто супер. Берегите друг друга и никогда не расставайтесь", — желает marinahupchenko.
"Пара року! Насолоджуюсь вашими відносинами і беру в приклад", — хвалит ira.nareiko.
Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha
Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Напомним, что по результатам голосования 13-го эфира Танцев со звездами в финал вышли следующие звездные участники: Леся Никитюк, Иракли Макацария и Игорь Ласточкин.
Так, Леся Никитюк уже прокомментировала свою победу в полуфинале и отметила: "Таких формат не любит. Ничего в жизни не давалось мне просто так, легко".
Также напомним, что во время полуфинала к звездным парам присоединились также экс-участники проекта. Например, танец Иракли Макацария и Нади Дорофеевой восхитил сеть.
Звездная пара Катя Осадчая и Юрий Горбунов (видео: РБК-Украина)