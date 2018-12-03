Горбунов показав Осадчу без макіяжу в Римі

Юрій Горбунов та Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Український телеведучий поділився фото з відпочинку в Італії

Юрій Горбунов поділився на своїй сторінці в Instagram знімком, на якому він зображений зі своєю дружиною Катею Осадчою в Римі (Італія).

Пара позує біля знаменитого фонтану Треві.

По знімку можна помітити, що Осадча вирішила відпочити від вишуканих костюмів та макіяжу, що не могли не помітити користувачі мережі.

"Де твій макіяж?", "Ми всі без макіяжу стрьомні! І взагалі, головне душа!" - пишуть фоловери.

Скриншот:instagram.com/gorbunovyuriy

У свій мікроблог Катя також виклала кадр з Італії, на якому вона зображена в яскравій плюшевій шубі ніжно-рожевого кольору.

"Втеча від снігів", - підписала фото зірка і супроводила напис хештегом "римські канікули".

Скріншот: instagram.com/kosadcha

Раніше повідомлялося, що недавно Катя Осадча викликала розчулення і захоплення у шанувальників, показавши свою "усміхнену" дитячу фотографію.

Також ми писали про те, що у своїй соцмережі Катя Осадча опублікувала серію спільних фотографій зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим з Танців з зірками 2018.

Нагадаємо, що Осадча та Горбунов показали своїм шанувальникам, як відсвяткували вісім місяців свого сина.

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Відео: РБК-Україна