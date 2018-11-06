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"Ивасик на меня больше похож": Осадчая показала архивное детское фото и извинилась перед Горбуновым

Lite » Звезды 06.11.2018 - 10:28
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Подписчики ведущей предлагают и Горбунову опубликовать свое детское фото — для сравнения

Катя Осадчая вызвала умиление и восторгу у поклонников, показав в сети instagram свою "улыбчивую" детскую фотографию.  При этом отмечается, что на опубликованном снимке маленькой Осадчей всего около трех лет.

"Мне не больше трех лет", — пишет Осадчая.

Телеведущая также подчеркнула, что с самого детства любила фотографироваться. Поэтому очень хорошо помнит тот момент — предвкушение праздника — когда она ходила с родителями в ателье.

"Очень хорошо помню этот трикотажный костюм и предвкушение праздника, когда мы ходили в фотоателье".

Катя Осадчая в детстве

Катя Осадчая в детстве (фото: instagram.com/kosadcha)

Кроме того, ведущая отметила, что сейчас ее сыночек Иван (родился 18 февраля 2017 года) очень похож на нее, когда она была маленькой. В шутку Осадчая даже извинилась перед Горбуновым за то, что сын больше похож на нее.

"Сейчас Ивасик такой же кудрявый и с щелью между передними зубами. Юра, извини, но сейчас Ивасик на меня больше похож", — подытожила Катя Осадчая.

Кстати, ранее Осадчая и Горбунов порадовали поклонников яркими осенним фото.

Юрий Горбунов с сыном Иваном

Юрий Горбунов на прогулке с сыном Иваном (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Подписчики ведущей "Світського життя" поспешили оставить восторженные отзывы под ее постом.

"Очаровашка", — пишет mayskaya73.

"Красотулька! У меня тоже есть подобная фотка!" — делится shiktextile.

"Це правда! Івасик схожий на тебе і Іллю", — отмечает emma.s.h.i, имея в виду старшего сына Осадчей от первого брака.

"Він же хлопчик! А хлопчики частіше схожі на маму. На тата також схожі — внутрішнє", — улыбается wurkotka.

"Завтра Горбунов виставить своє дитяче фото, і запитає — то на кого більше схожий? Гарненька мама — гарненькі діти", — умиляется larisaoleinik.

"Катрусю, потрібно дівчинку, яка будe схожа на тата! І тоді будe всe чeсно", — смеется allochkaa68.

&quot;Ивасик на меня больше похож&quot;: Осадчая показала архивное детское фото и извинилась перед Горбуновым

Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha

Напомним, ранее звездная Катя Осадчая сверкнула в очень элегантном платье на светском приеме в честь очередной годовщине основания Турецкой Республики.

Интересно, что до этого Осадчая показалась абсолютно в противоположном образе — без макияжа и прическе, в ежедневном платье за 1700 грн.

Звездная пара Юрий Горбунов и Катя Осадчая (видео: РБК-Украина)

Новости Украины Катя Осадчая
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