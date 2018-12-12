Google назвал самую популярную персону 2018 года

Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy

В 2018 году пользователи поисковика чаще всего запрашивали данные о герцогине Сассекской Меган Маркл

Лидером по популярности среди пользователей поисковика оказалась супруга принца Гарри — герцогиня Сассекская Меган Маркл. Об этом сообщается на специальной странице компании Google, посвященной итогам года.

Пик популярности бывшей американской актрисы припал на май, когда состоялась ее свадьба с принцем Гарри, вторая волна популярности пришлась на известие о беременности Меган.

Меган Маркл (фото: gettyimages.com)

Чаще всех персоной герцогини интересовались жители Канады, Ирландии, Ямайки, Республики Тринидад и Тобаго.

Второе место заняла американская исполнительница Деми Ловато. Наделавшая много шума история с передозировкой наркотиков, в результате которой она едва не отправилась на тот свет, вызвала у интернет-общественности большой интерес.

А вот так выглядит первая пятерка:

Меган Маркл. Деми Ловато. Сильвестр Сталлоне. Логан Пол (американский видеоблогер). Хлое Кардашьян (американская ведущая, бизнесвумен).

Коллаж: LITE

Запрос "Королевская свадьба" попал на четвертое место в категории "Новости".

Также в ТОП-10 вошли судья Верховного суда США Бретт Кавано и порнозвезда Сторми Дэниелс, заявившая о связи с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее мы сообщали о рейтинге самых популярных запросов украинских пользователей поисковика за 2018 год.

Напомним также, что 10 декабря Меган Маркл показала округлившийся животик на церемонии The Fashion Awards 2018.

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