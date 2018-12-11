Меган Маркл показала округлившийся животик на церемонии The Fashion Awards 2018

Видео: прямая трансляция с красной дорожки The Fashion Awards 2018 (YouTube/British Fashion Council)

В понедельник, 10 декабря в Лондоне прошла церемония вручения знаменитой британской премии The Fashion Awards 2018. Многие знаменитости блистали на красной дорожке мероприятия, сообщается на официальном сайте премии.

Так, среди гостей были замечены Дэвид Бекхэм с женой, дизайнером Викторией Бекхэм, Синди Кроуфорд с семьей, Лана Дель Рей, Розамунд Пайк, Кендалл Дженнер, Пенелопа Круз. Но большой неожиданностью для всех присутствующих на церемонии награждения The Fashion Awards 2018 в Albert Hall стала возможность увидеть королевскую особу - супругу принца Гарри - Меган Маркл.

Беременная герцогиня Сассекская пришла на премию в облегающем длинном черном платье от Givenchy. Отметим, что в этом наряде виден премного округлившийся животик Маркл.

На церемонии у жены принца Гарри выпала почетная миссия - она вручала награду дизайнеру Клэр Уэйт Келлер, которая является креативным директором дома Givenchy и создателем свадебного платья герцогини.

Фото: Меган Маркл вручает статуэтку Клэр Уэйт Келлер (instagram.com/instylemagazine)

Предлагаем вам к просмотру еще фото со звездной красной дорожки The Fashion Awards 2018.

Фото: fashionawards.com

Ранее Меган Маркл появилась на благотворительном концерте Royal Variety Performance в театре Палладиум в Лондоне, который ежегодно проходит под патронатом королевы.

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