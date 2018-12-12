Google назвав найпопулярнішу персону 2018 року

Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy

У 2018 році користувачі пошуковика найчастіше запитували дані про герцогиню Сассекську Меган Маркл

Лідером за популярністю серед користувачів пошуковика виявилася дружина принца Гаррі — герцогиня Сассекська Меган Маркл. Про це повідомляється на спеціальній сторінці компанії Google, присвяченій підсумкам року.

Пік популярності колишньої американської актриси припав на травень, коли відбулося її весілля з принцом Гаррі, друга хвиля популярності припала на звістку про вагітність Меган.

Меган Маркл (фото: gettyimages.com)

Найчастіше персоною герцогині цікавилися мешканці Канади, Ірландії, Ямайки, Республіки Тринідад і Тобаго.

Друге місце зайняла американська співачка Демі Ловато — вона викликала в інтернет-громадськості великий інтерес після історії з передозуванням наркотиків, піля якого Ловато ледь не померла.

А ось так виглядає перша п'ятірка:

Меган Маркл. Демі Ловато. Сильвестр Сталлоне. Пол Логан (американський видеоблогер). Хлое Кардашьян (американська ведуча, бізнесвумен).

Колаж: LITE

Запит "Королівське весілля" потрапив на четверте місце у категорії "Новини".

Також у ТОП-10 увійшли суддя Верховного суду США Бретт Кавано і порнозірка Стормі Деніелс, яка заявила про зв'язки з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше ми повідомляли про рейтингу найбільш популярних запитів українських користувачів пошуковика за 2018 рік.

Нагадаємо також, що 10 грудня Меган Маркл показала кругленький животик на церемонії The Fashion Awards 2018.

Топ-6 суперечливих образів Кейт Міддлтон (відео: LITE)