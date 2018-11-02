Голливудская звезда впервые стала мамой в 42 года

Фото: (pixabay.com)

Сообщается, что актриса бросила свои прежние отношения ради отца своего первого ребенка

Голливудская звезда немецкого происхождения 42-летняя Диана Крюгер и ее 49-летний супруг Норман Ридус стали родителями! Для актрисы "Отряда особого назначения", "Господина Никто" и "Бесславных ублюдков" это первенец. О радостном событии сообщает издание People.

Другие детали, включая пол, имя и дату рождения ребенка, пока не известны.

Несколько источников подтвердили беременность Дианы Крюгер в мае, после того, как актриса спровоцировала слухи о своей беременности на Каннском кинофестивале.

У отца младенца, — Нормана Ридуса, известного по телесериалу "Ходячие мертвецы", это уже второй ребенок. 19-летний сын Мингус родился от союза с датской супермоделью Хеленой Кристенсен.

Кристофер Полк / NBC / Getty

Крюгер и Ридус познакомились в 2015 году на съемках фильма "Небо". На тот момент Диана состояла в отношениях с актером Джошуа Джексоном, которого она оставила ради Нормана после 10 лет отношений. С 2001 по 2006 год Крюгер была замужем за французским актером Гийомом Кане, который сейчас женат на актрисе Марийон Котийяр.

Напомним, что Юрий Горбунов умилил снимком с маленьким сыном.

До этого мы писали, что впервые в мире две женщины выносили одного ребенка.

Видео: РБК-Украина