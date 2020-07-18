Голливудская пара: Дмитрий Комаров покорил редким светским выходом с красоткой женой

За время длительного карантина все уже упели немного подзабыть, что такое концерты и светские выходы. Так что яркая вечеринка в ботсаду по случаю 15-летия программы "Светская жизнь" с Катей Осадчей стала для звезд отличным поводом наконец выгулять новые наряды и выйти на сцену. Порадовали редким совместным выходом и телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров и его жена Александра Кучеренко.

Пара эффектно прошлась по красной дорожке и с удовольствием позировала фотографам. Так, бессменный ведущий "Мира наизнанку" надел стильный клетчатый костюм в светлых тонах, который дополнил шелковой рубашкой и коричневыми кожаными туфлями.

А модель и телеведущая Кучеренко блистала в нежном летнем платье с цветочным принтом и модными рукавами-буфами из новой коллекции Katerina Rutman весна-лето 2020.

Свой эффектный аутфит Александра дополнила босоножками на шнуровке, маленькой стеганой сумочкой на плечо и изящными украшениями. Волосы девушка собрала в хвост, завив их в красивые локоны, а макияж сделала с акцентом на глаза.

Супруги трогательно держались за руки и счастливо улыбались на камеру.

"Какой-то красавчик в костюме посмел взять меня за руку @komarovmir, ты не знаешь, кто он?) P.S. Спасибо @svitsketv за красивый концерт в Ботаническом саду к 15-летию программы! В эфире скоро на 1+1", - прокомментировала фото Саша.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко восхитили стильным выходом в свет (фото: instagram.com/aakucherenko)

Пользователи сети в очередной раз отметили, что Дима и Саша - очень красивая пара, а на этом фото будто бы звезды Голливуда, и не поскупились на теплые слова.

Пара очень красивая! Вы прекрасные! Счастья и красивых деток!

Да... Красавчик не то слово. И вы Саша очень красивая девушка. И пара вы просто огонь

Будто с золотой тростью в руках

Непривычно видеть такого официального Дмитрия

Как здорово !!!!Счастья вам вам ребята!!!!!!

Дуже красиві!

Космос!

Але вже файні

Барби и Кен

Безумно красивая пара. Я вами восхищаюсь

Лучшая жена для человека с большим сердцем @komarovmir

Замечательная пара

Какие же вы красивые! Будьте счастливы!

Скриншот комментариев

Ранее Дмитрий Комаров рассказал, как делал любимой предложение - для этого ведущий выбрал полет на вертолете над Киевом.