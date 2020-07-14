Романтика на высоте: Дмитрий Комаров рассказал, как делал любимой предложение

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко (фото: instagram.com/komarovmir)

Скучный вариант ресторана при свечах был не для отважного путешественника

Знаменитый украинский путешественник и телеведущий Дмитрий Комаров не скучал на карантине, ведь он проводил его с любимой женой, "Мисс Украина 2016" Александрой Кучеренко. Недавно пара отпраздновала первую годовщину брака - в услових самоизоляции все было скромно и они просто посетили своих родителей и выпили шампанского. Зато предложение руки и сердца у шоумена получилось необычным и запоминающимся!

На своей странице в Instagram Дмитрий впервые рассказал и показал, как же это было. Конечно же, простой поход в ресторан его не устраивал и ведущий организовал избраннице романтическое свидание на высоте.

"Недавно вспоминали с @aakucherenko , как ярко и насыщенно пролетел год семейной жизни. А еще – как я делал предложение)) Зная меня, понятно, что сделать это в ресторане при свечах – не мой стиль. Надо экстремальнее. Как у начинающего авиатора, у меня много товарищей-пилотов, для которых не проблема по дружбе устроить полет хоть на реактивном самолете с высшим пилотажем. Поэтому я решил, что предложение любимой сделаю в прямом смысле слова – на высоте", - поделился Комаров.

В итоге выбор пал на полет на вертолете над Киевом и окрестностями. При этом он даже другу, что помог все организовать, не сказал настоящую причину.



"Наши отношения мы тогда держали в секрете. И вот я звоню своему товарищу Сереже Никифорову, у которого в центре Киева вертодром. Серега и обучает студентов, и продает вертолеты, и сам летает, и катает. Мне нужна была именно его помощь. "Сережа, мне нужно 40 минут красивого полета, а потом зависнуть в шикарном месте. Только, плиз, причину не спрашивай", - спросил я по телефону. "Жду в любой день, когда будет погода. Причину не спрашиваю», - ответил Сережа", - поведал путешественник.

Однако не обошлось без неожиданностей, которые едва не сломали планы претендента на руку и сердце красавицы. Однако Дима сумел быстро найти решение и спасти ситуацию.

"В тот день я сказал Саше, что мы едем гулять. Когда подвел ее к вертолету – это был шок, потому что раньше Саша на вертолете не летала. Сережа спросил одно: куда сажаем девушку - на переднее или заднее сидение. И вот тут мои планы чуть не поломались. Я-то хотел вручить кольцо без свидетелей, на заднем сидении. Но при этом, сто раз летав на вертолете во время экспедиций, знал: с переднего вид совершенно другой. Особенно в новеньком Robinson 66 с панорамной кабиной. Отзываю Сережу в сторону и прошу: "Давай сначала Сашу посадим впереди, пролетим над Днепром вдоль Киева, покружимся над Межигорьем, развернемся над Киевским морем, вернемся и сядем. А потом сразу пересадим Сашу назад и снова взлетим. Надо зависнуть в самой красивой точке с видом на Лавру, Печерск, Днепр и весь Киев. И повисеть минутку. Ок? Только причину не спрашивай")) Сережа улыбнулся", - рассказал Комаров.

Что ж, задумка удалась и в нужный момент влюбленный ведущий все же сделал любимой предложение.

"Мы фантастически полетали. Саша думала, что полет окончен, но вдруг я подаю ей руку и прошу сесть сзади. Взлетаем снова. Над мостом Патона, подобрав идеальный вид, Сережа зависает и подает мне сигнал. Чтобы пилот ничего не слышал, убираю гарнитуру. Шум двигателя. Разговаривать невозможно. Я без слов достаю из кармана кольцо и показываю Саше, взглядом спросив – да? Что было дальше - вы знаете", - подытожил Дмитрий.

Дмитрий Комаров показал, как делал предложение Александре Кучеренко (фото: instagram.com/komarovmir)

Ранее Дмитрий Комаров очаровал спонтанным путешествием с женой на Прикарпатье - пара старается путешествовать по Украине.