Дмитрий Комаров рассказал о подарке супруге на годовщину брака и совместном карантине

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)

Ведущий "Мира наизнанку" недавно отпраздновал первую годовщину свадьбы

Ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров прошлым летом покинул ряды холостяков - он женился на "Мисс Украина 2016", модели и телеведущей Александре Кучеренко. Недавно пара отпразновала первую годовщину брака и в интервью "Светской жизни" шоумен рассказал, как они отметили важную дату и что он подарил любимой.

По словам Дмитрия, в рамках карантина празнование было тихим и скромным - они с Александрой поехали к их родителям, где посидели на свежем воздухе и выпили по бокалу шампанского. А в качестве подарка он выбрал украшение.

"Я подарил Саше подвеску в виде сердечка из белого золота с бриллиантом", - поделился Комаров.

На вопрос о возможном пополнении в семье ведущий ответил, что всему свое время.

"Дети приходят и не спрашивают время, когда им нужно прийти. Поэтому, когда придет время – я обязательно сообщу", - отметил Дмитрий.

Шоумен добавил, что на карантине они с избранницей наслаждались временем вместе и много смотрели кино. Комаров приобрел проектор и устроил мини-домашний кинотеатр.

"Я никогда столько не смотрел фильмов. Когда был жесткий карантин, у нас была традиция – вечером садились и включали фильм. Мы пересмотрели всех "Джеймсов Бондов" и старые ленты еще 90-х годов, я Саше показывал свои любимые фильмы детства", - рассказал путешественник.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко проводят вместе все свободное время (фото: instagram.com/aakucherenko)

Кроме того, Дмитрий поделился, что его любимая баловала его различными вкусностями - при этом Саша готовила настоящие ресторанные блюда.

"Это не просто холостяцкий завтрак – яйца поджарил и кусок хлеба с маслом или сыром и чай. Нет, она обязательно запекает в духовке рыбу, красиво украшает ее каким-то травами. Даже если это просто яичница, то это пашот или Бенедикт. Словом, в домашнем ресторане я провел карантин", - поведал довольный Комаров.

Кстати, Дмитрий Комаров и Александра Куреченко показали, как отпраздновали ночь самого мистического праздника в году – Ивана Купала.