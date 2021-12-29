С годами только красивее: голливудский сердцеед Джуд Лоу празднует 49-летие (горячие фото)

29 декабря британский актер Джуд Лоу отмечает 49-й день рождения. За эти годы актер заслужил звание секс-символа и главного ловеласа Голливуда, в списке звездных невест которого значатся Сэйди Фрост, Камерон Диаз, Сиенна Миллер, Николь Кидман, Линдсей Лохан и многие другие.

Парадоксально, но в жизни актер скрытный и абсолютно лишен тщеславия, как отмечают все, кто знает его лично. Многодетный отец и противник соцсетей любит рассуждать о работе и семейной жизни, а не о своих успехах или красоте. Хотя вопросов о внешности ему редко удается избежать.

Харизматичный актер относится к тому типу мужчин, которые с годами становятся только привлекательнее. Увлеченный спортом и влюбленный в стиль Джуд всегда радует великолепным внешним видом. Светлые волосы, голубые глаза, очаровательная улыбка и атлетическое телосложение – козыри Лоу, которые выдают его папарацци, даже когда он пытается скрыться от них во время прогулки с ребенком.

Что уж говорить о случаях, когда известный любитель брендов отправляется на красную дорожку. Предлагаем полюбоваться эффектными выходами звезды "Талантливого мистера Рипли" и "Молодого папы".

Джуд Лоу с годами только краше (фото: Getty Images)