З роками тільки красивіше: голлівудський серцеїд Джуд Лоу святкує 49-річчя (гарячі фото)

29 грудня британський актор Джуд Лоу відзначає 49-й день народження. За ці роки актор заслужив звання секс-символу і головного ловеласа Голлівуду, в списку зіркових наречених якого значаться Сейді Фрост, Камерон Діаз, Сієнна Міллер, Ніколь Кідман, Ліндсей Лохан і багато інших.

Парадоксально, але в житті актор потайливий і абсолютно позбавлений марнославства, як відзначають всі, хто знає його особисто. Багатодітний батько і противник соцмереж любить міркувати про роботу і сімейне життя, а не про свої успіхи або красу. Хоча питань про зовнішність йому рідко вдається уникнути.

Харизматичний актор належить до того типу чоловіків, які з роками стають тільки привабливішими. Захоплений спортом і закоханий в стиль Джуд завжди радує чудовим зовнішнім виглядом. Світле волосся, блакитні очі, чарівна посмішка і атлетична статура – козирі Лоу, які видають його папараці, навіть коли він намагається сховатися від них під час прогулянки з дитиною.

Що вже говорити про випадки, коли відомий любитель брендів відправляється на червону доріжку. Пропонуємо помилуватися ефектними виходами зірки "Талановитого містера Ріплі" і "Молодого тата".

Джуд Лоу з роками тільки красивіше (фото: Getty Images)