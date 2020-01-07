Очі світяться! Щасливі Осадча та Горбунов святкують Різдво на Сейшелах

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Ведучі відправилися відпочивати в теплі краї

Катя Осадча та Юрій Горбунов після марафону з новорічних концертів, корпоративів та зйомок відправилися відпочивати на Сейшельські острови. Пара зустріла 2020 рік на роботі, але не забула про романтику і встигла трохи відпочити і насолодитися засніженими краєвидами, тепер же їх око радують тропічні ландшафти. Телезірки показали, як сявткують Різдво біля океану і поділилися фотосетом біля ялинки.

Катя одягла легке плаття-халат з коротким рукавом молочного кольору, вона вирішила не наносити макіяж і дати шкірі відпочити. З прикрас – вишукана нитка перлів на шиї. Юрій же вибрав білу сорочку на випуск і чорні штани.

"З Різдвом! Нехай всі ваші мрії здійснюються!" - поділилися щирим побажанням ведучі.Також вони удвох заспівали традиційну різдвяну колядку.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

У комментаричх шанувальники пари негайно привітали їх зі світлим святом та зазначили, що без макіяжу Катя виглядає свіжо і молодо.

Спасибі, взаємно. Ви такі класні

Вітання і гарного відпочинку!

Перлинна краса!

З Різдвом Христовим! Дуже красива пара! Катя, Вам дуже добре без майкапа

Ви прекрасні

Вас також з Різдвом! Дуже красиві на цьому фото! Маю на увазі справжні,без макіяжу! І очі аж світяться!

З Різдвом Христовим! Дуже милі!

Скріншот коментарів

У InstaStories Катя і Юрій показали, чим займаються в райському місці. Ведуча поділилася приголомшливими мальовничими краєвидами, які відкриваються з тераси бунгало, а також показала селфі з ванної, на якому зображена в одному рушник.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Юрій же не на жарт захопився велоспортом і навіть озвучив свій новий девіз: "Не дня без вєліка!"

Фото: Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

До речі, відразу по прильоту на курорт Катя поспішила на пляж і зробила кілька кадрів в купальнику.