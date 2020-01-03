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Очі сяють щастям: Лілія Подкопаєва з коханим заворожила романтикою на вуличках Парижа

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.01.2020 - 10:42
Очі сяють щастям: Лілія Подкопаєва з коханим заворожила романтикою на вуличках Парижа
Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Гімнастка показала найщасливіші моменти в столиці Франції

Лілія Подкопаєва відправилася з коханим, бізнесменом Ігорем Дубінським в Париж на новорічні свята. Пара оселилася в престижному готелі "Four Seasons" в центрі міста, де зустріла Новий Рік. Столиця Франції розташовує до любові і романтики, ніж Лілія та Ігор поспішили скористатися і вирушили на романтичний променад. Гімнастка показала французький фотосет з другою половинкою на сторінці в Instagram.

Спортсменка та її коханий позували на тлі святкової ялинки на Вандомській площі. Ігор обняв кохану за талію, стоячи у неї за спиною, і ніжно притулився щокою до щоки. На іншому фото пара робить щасливе селфі на фоні Ейфелевої вежі, на третьому – позує з келихами шампанського в інтер'єрах затишного ресторану готелю.

"У житті головне збігтися - інтересами, думками, почуттями, бажаннями. Совпадайте!" - залишила життєствердний і мотивуючий підпис під паризьким фотосетом Олімпійська чемпіонка.

Лілія Подкопаєва з коханим (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Під знімками пару поспішили привітати зі святами зіркові друзі: Санта Дімопулос, Ані Лорак, Леся Нікітюк та інші.

Підписники гімнастки не змогли пройти повз романтичних кадрів. Від них не сховався щасливий погляд Лілії.

  • З Новим роком! Ви дуже красиві!
  • Які Ви класні!
  • Красиві!
  • Спасибі! Співпадаємо! Ви відмінно совпадаете!
  • Все дуже красиво і гармонійно, всього вам доброго!
  • Дуже красива пара!
  • На вас так приємно дивитися. Такі ви милі. Дай Бог щастя і вічного кохання Вашій родині!
  • Які ви щасливі разом!
  • Я рада за тебе, твої очі сяють щастям, якого ти так довго чекала

Скріншот коментарів

У розділі "сторіз" гімнастка показала кілька кадрів, зроблених в готелі. Зокрема, пікантне фото в халаті біля басейну, на якому засвітила стрункі ніжки. Також вона провела невелику екскурсію по своєму розкішному номеру.

Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

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