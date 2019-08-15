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Глаза сияют от любви: "блестящая" Ани Лорак взволновала сеть признанием

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.08.2019 - 15:57
Глаза сияют от любви: "блестящая" Ани Лорак взволновала сеть признанием
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Артистка намекнула на то, что у нее все прекрасно в личной жизни

Украинская певица Ани Лорак не очень долго переживала расставание с мужем и отцом своего ребенка Муратом Налчаджиоглу - сейчас она уже вновь находится в отношениях. Артистка закрутила роман с продюсером Егором Глебом, который раньше был женат на исполнительнице Tayanna. К слову, недавно Каролина впервые прокомментировала отношения с новым бойфрендом. "Теперь не задерживаюсь на шумных вечеринках. Всегда помню о том, что надо быстренько бежать домой, ведь встречать рассвет надо с любимыми людьми. А любимый человек всегда со мной", — написала она в сети.

Теперь же артистка порадовала поклонников новыми яркими фото, а также очередным признанием. Так, Ани позировала на розовом фоне в эффектном мини-платье, усыпанном сверкающими золотистыми пайетками. Пикантной изюминки наряду добавляет и глубокое декольте, подчеркнувшее пышный бюст певицы. Дополняют образ крупные серьги-кольца и нежный макияж. При этом Лорак смотрит не в камеру, а как будто вниз.

Глаза сияют от любви: &quot;блестящая&quot; Ани Лорак взволновала сеть признанием

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

"В мыслях, в работе, в любви", - провокационно прокомментировала фото знаменитость, явно имея в виду своего нового возлюбленного Егора.

Глаза сияют от любви: &quot;блестящая&quot; Ани Лорак взволновала сеть признанием

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Многие фанаты тут же поспешили отметить, что исполнительница в последнее время очень похорошела и просто-таки светится от любви и счастья. Не обошлось и без комплиментов "сверкающему" образу Каролины.

  • В любви. Будьте самой счастливой и любимой! Вы этого заслуживаете! Love
  • Главное, что вы счастлива. Мы любим вас, Каролина
  • Безмерно рады, что вы счастлива! Ваши глаза сияют, душа поёт и улыбка с лица не сходит! Вам к лицу любовь! Обнимаю
  • Самое главное, что счастлива
  • Ваууу. Блестяще выглядите
  • Одним словом - в гармонии с собой. Роскошна!
  • Восхищаюсь Вами, просто шикарная женщина
  • Девушка - пожар
  • Мы невероятно благодарны вашему мужчине за то, что спустя долгое время, ваши глаза наконец-то сияют от любви! Берегите друг друга и будьте счастливы!
  • Сияйте ярче с каждым днем

Глаза сияют от любви: &quot;блестящая&quot; Ани Лорак взволновала сеть признанием

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Ранее девушка экс-мужа Ани Лорак Самия Ахметова впервые рассказала об отношениях с Муратом.

Читайте также, как поклонники Ани Лорак не устают забрасывать певицу комментариями с просьбами вернуться к Мурату и порвать с новым возлюбленным, который младше певицы на 15 лет.

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