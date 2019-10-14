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Тина Кароль восхитила соблазнительным нарядом цвета фуксии на Танцах со звездами 2019

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.10.2019 - 13:06
Тина Кароль восхитила соблазнительным нарядом цвета фуксии на Танцах со звездами 2019
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Артистка сверкнула пышным бюстом в эффектном платье

Тина Кароль, которая вновь стала ведущей шоу Танцы со звездами, не устает восхищать и поражать своих поклонников и телезрителей откровенными и эффектными образами, в которых появляется в эфире. Так, певица ошеломила роскошным декольте в седьмом выпуске проекта, примерив "зеркальный" наряд. А вот в восьмом эфире артистка отдала предпочтение яркому аутфиту цвета фуксии.

Тина была настоящей королевой в облегающем платье с глубоким декольте и разрезом от бедра, которое выгодно подчеркнуло соблазнительные формы артистки.

Интересно, что в некотором роде Кароль "повторила" свой же собственный образ - так, в шестом эфире Танцев со звездами она была в таком же платье от Crystal, но черного цвета.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала эффектное бумеранг-видео, на котором она поворачивается и бросает пронзительный взгляд на камеру.

Видео: Тина Кароль на Танцах со звездами 2019 (instagram.com/tina_karol)

Также несколько фото и видео были выложены на фан-страничках артистки.

Тина Кароль восхитила соблазнительным нарядом цвета фуксии на Танцах со звездами 2019Тина Кароль восхитила соблазнительным нарядом цвета фуксии на Танцах со звездами 2019

Фото: Тина Кароль на Танцах со звездами 2019 (instagram.com/_fantina)

К слову, ведущими балкона в этот раз были Потап и его 11-летний сын Андрей, с которым Тина также мило пообщалась.

Видео: Тина Кароль на Танцах со звездами 2019 (instagram.com/_fantina)

Кроме того, она сделала забавное видео со своим соведущим Юрием Горбуновым.

Видео: Тина Кароль на Танцах со звездами 2019 (instagram.com/_fantina)

Восхищенные подписчики осыпали певицу комплиментами в комментариях, сравнивая ее с тигрицей и королевой.

  • Неперевершена
  • Ну девачки, это богиня! Этим все сказано
  • Тиночка ты просто мегасекси
  • Безумно красивая,этот взгляд...
  • щас как нападешь, страшно стало
  • секси кошка
  • Такая тигрица
  • Красота необыкновенная! Тина-королеа!
  • Наипрекраснейшая КОРОЛЕВА
  • Кіска
  • Шикарный образ прическа, платье. И невероятная Тина в нем!
  • Сексуальна - небезпечна

Тина Кароль восхитила соблазнительным нарядом цвета фуксии на Танцах со звездами 2019

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Напомним, что Тина Кароль очаровала сеть снимком подросшего сына Вениамина.

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