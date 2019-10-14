Тина Кароль восхитила соблазнительным нарядом цвета фуксии на Танцах со звездами 2019

Артистка сверкнула пышным бюстом в эффектном платье
Тина Кароль, которая вновь стала ведущей шоу Танцы со звездами, не устает восхищать и поражать своих поклонников и телезрителей откровенными и эффектными образами, в которых появляется в эфире. Так, певица ошеломила роскошным декольте в седьмом выпуске проекта, примерив "зеркальный" наряд. А вот в восьмом эфире артистка отдала предпочтение яркому аутфиту цвета фуксии.
Тина была настоящей королевой в облегающем платье с глубоким декольте и разрезом от бедра, которое выгодно подчеркнуло соблазнительные формы артистки.
Интересно, что в некотором роде Кароль "повторила" свой же собственный образ - так, в шестом эфире Танцев со звездами она была в таком же платье от Crystal, но черного цвета.
На своей странице в Instagram звезда опубликовала эффектное бумеранг-видео, на котором она поворачивается и бросает пронзительный взгляд на камеру.
Видео: Тина Кароль на Танцах со звездами 2019 (instagram.com/tina_karol)
Также несколько фото и видео были выложены на фан-страничках артистки.
Фото: Тина Кароль на Танцах со звездами 2019 (instagram.com/_fantina)
К слову, ведущими балкона в этот раз были Потап и его 11-летний сын Андрей, с которым Тина также мило пообщалась.
Видео: Тина Кароль на Танцах со звездами 2019 (instagram.com/_fantina)
Кроме того, она сделала забавное видео со своим соведущим Юрием Горбуновым.
Видео: Тина Кароль на Танцах со звездами 2019 (instagram.com/_fantina)
Восхищенные подписчики осыпали певицу комплиментами в комментариях, сравнивая ее с тигрицей и королевой.
Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)
Напомним, что Тина Кароль очаровала сеть снимком подросшего сына Вениамина.