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Очі радіють: Тіна Кароль підкорила "голим" образом і глибоким декольте

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.10.2019 - 13:26
Очі радіють: Тіна Кароль підкорила "голим" образом і глибоким декольте
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Кароль показала ще більше деталей розкішного вечірнього образу

Тіна Кароль не перестає вражати шанувальників своєю красою і новим яскравим образом, який співачка продемонструвала під час 8-го ефіру шоу Танці з зірками 2019 (пройшов 13 жовтня). Нагадаємо, що Кароль є ведучою проекту. Від ефіру до ефіру вона демонструє нові вечірні наряди, з яких буде вкрай складно вибрати кращий. Під час 8-го прямого ефіру Кароль блищала в розкішному платті кольору фуксії з чарівною зоною декольте.

Так, перед камерами Кароль з'явилася у відвертому вечірньому платті на тонких бретелях. Родзинка наряду - високий розріз до середини стегна, який проходить ледь не по центру спідниці. Також складно відвести очі від зони декольте виконавиці, яка також підкреслена глибоким розрізом.

Очі радіють: Тіна Кароль підкорила &quot;голим&quot; образом і глибоким декольте

Очі радіють: Тіна Кароль підкорила &quot;голим&quot; образом і глибоким декольте

Розкішна Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Яскравий образ співачки доповнюють босоніжки, рясно прикрашені блискітками. А також срібні прикраси у вигляді сережок, кольє і прикраси для рук.

Однак нові фото Кароль вирішила супроводжувати інформацією не про Танці з зірками, а про свої майбутні виступи.

“Чекаю Вас 22, 23, 24 грудня у Палаці Спорту на гала-концертах "Різдвяна історія з Тіною Кароль". Будуть всі!" - закликає виконавиця.

Очі радіють: Тіна Кароль підкорила &quot;голим&quot; образом і глибоким декольте

Очі радіють: Тіна Кароль підкорила &quot;голим&quot; образом і глибоким декольте

Фото: instagram.com/tina_karol

Шанувальники Кароль прийшли в неверотяный захват від її нових фото. І буквально засипали співачку захопленими коментарями:

  • "Моя лялька Барбі"
  • “Ну чому ти така красива? мммм?"
  • "Шикарна"
  • "Нереальна красуня"
  • "Нереально красива,так подобається цей образ"
  • "Неймовірно красива, очі радіють"
  • "Яка чиста та пружна шкіра, дивлюсь і наче чую як вона приємно рипить, це справжня краса"
  • “Ура ,ми дочекалися Неймовірно красива"

Очі радіють: Тіна Кароль підкорила &quot;голим&quot; образом і глибоким декольте

Скріншот коментарів: instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, раніше Кароль умилила мережу чарівним фото старшого синочка. Зазначимо, що 10-річний Веніамін навчається і живе в Лондоні.

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