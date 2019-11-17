"Глаз не оторвать": юная дочь Поляковой покорила сеть своей красотой

14-летняя дочь певицы Оли Поляковой Маша активно развивает свой блог - так, у девушки уже более 100 тысяч подписчиков в Instagram. Кроме того, она берет уроки вокала и довольно успешно пробует себя в роли модели. А недавно и младшая сестра Алиса последовала ее примеру - дочери Поляковой приняли участие в модном показе в Киеве и вместе вышли на подиум в блестящих нарядах. Маша также призналась, что очень любит делать себе макияж.

На своей странице в Instagram юная модель опубликовала фото, на котором показано, как визажист красит ей губы. Рядом на фото также запечатлена еще одна девушка - вероятно, подруга Маши. Девочка поинтересовалась у поклонников, а как они относятся к мейкапу.

"Я лично очень люблю делать себе макияж, и когда делают мне. А вы любите мейк, или за натуральную красоту?" - написала Полякова-младшая.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Подписчики не упустили шанс осыпать Марию восхищенными комплиментами, отмечая ее красоту.

Машенька! ВЫ ОЧЕНЬ КРАСИВАЯ ,харизматичная и стильная ,а самое главное настоящая. Пусть у вас все получится

Просто краля

Маша ты супер девочка

Я люблю коли дівчина гарна але її красу природню не зіпсує косметика

Ты красивая

Ты у нас такая красотка, глаз не оторвать. обнимаю и люблю

Я люблю делать мейк, но не хочется портить кожу, поэтому крашусь редко... И тебе советую наносить поменьше косметики

За натуральну красоту

Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)

Напомним, Оля Полякова рассказала, чем обернулся подарок младшей дочери Алисе на день рождения. В качестве подарка девочка заказала у родителей не модный гаджет, а необычного кота.